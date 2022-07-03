她逛全聯聽見廣播神秘數字秒衝出 原因曝光網心酸：醫護都懂

站在防疫最前線的醫護人員在近兩年，面對龐大的病患都非常辛苦，一名本身是醫護人員的網友就分享，她最近在全聯採購時，聽到廣播的神祕數字，便馬上衝出店外，不少網友看了感到心酸「這數字太敏感了」。

一名網友在「我愛全聯-好物老實説」上分享，她本身是醫護人員，最近逛全聯時突然聽到廣播「停車場999，停車場999」，她馬上放下手上的東西，只帶著她的包包手刀衝去停車場，結果停車場一切平靜，她就默默又回去購物並問了店員，「請問你們剛剛廣播停車場999是什麼意思？」店員回覆，「999是工號，叫999號這位員工去停車場處理車子亂停」。

有網友解釋，「999通常代表緊急病人急救，333通常是急診大量傷患」。

網友紛紛留言，「999是醫護人員最不願聽到的廣播」、「職業病啦！999這數字太敏感了」、「雖然有點心酸，感謝妳的熱心（這是公衛人才有的熱誠），還好沒事」、「真的很辛苦，謝謝所有辛苦的救護人員」、「前面覺得有點可愛好笑，慢慢看著留言突然眼眶紅了，謝謝醫護人員們的熱心助人及對自己工作的投入」、「上次在婦產科也聽到廣播某病房號999，接著就看到許多醫護衝往樓上病房，可以體會醫護人員聽到廣播999的緊張心情」、「有一次在醫院聽到廣播999，看到所有診間醫護人員全狂奔而出，好震撼啊！」