快訊

雨、雷神齊發威！高雄岡山一公里內現兩個3.5米大坑

結帳才告知低消1千！客控中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

結帳才告知低消1千！中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一行人到居酒屋聚餐，結帳時卻被告知低消1千+1成服務費，讓他們覺得很不合理，但店家則解釋早就先說過。 圖／爆料公社
一行人到居酒屋聚餐，結帳時卻被告知低消1千+1成服務費，讓他們覺得很不合理，但店家則解釋早就先說過。 圖／爆料公社

開心到居酒屋聚餐，卻發生了不愉快的糾紛，一名網友爆料，22人到中和一家居酒屋吃飯，點好餐後除了上菜很久之外，結帳時店家突然告知每個人的低消為「1000元+一成服務費」讓他們很傻眼，最後店家商量後，則改用低消700收費，但還是超出他們實際消費金額，引起熱議。對此，店家也做出回應。

網友在臉書「爆料公社」指出，22人一起到中和一間居酒屋吃飯，晚上七點多到，點好餐點，結果一直到八點才有一道菜出來，結帳時，店家表示低消每人1000元+一成服務費，原po表示全部消費2萬多元，但餐點根本沒到這麼多錢，店家則解釋是包場價位，商量過後用700元低消計算，但原po還是不解，認為根本沒點到700元低消，店家事先也沒有先說，當初有和店家說明預算最多每人500元。

對此店家回應並且貼出與訂位消費者的對話截圖，店家表示，一開始就有跟對方說每個人收700元，訂位的預算也抓700元，但原本是18人，後來又追加變成23人，所以一個人最少要收1000元，店家也說，電話中有告知1000元，對方也直接說沒問題，但卻又在隔天一早說要改回原先700元，至於出菜很慢，當時主辦方也有慷慨說會體諒，可能是沒溝通好，才造成不必要的誤會。

網友看完則認為不合理，「居酒屋一千不貴。但是客人沒點到1000，應該提醒客人多點一些到1000，或是外帶，而不是最後結帳直接加上去，然後客人什麼都沒有」、「我還是覺得很不合理呀！今天客人去消費，點多少菜跟多少酒，你有菜單跟酒單不是就照算就好了嗎？如果介意翻桌，那你就訂個用餐限制多久啊！4個人去就沒有700低消？23個人去是包場？700低消？價錢計算上真的沒有問題嗎？」。

也有人說「如果包場，在當天應該就不再外接訂單，只服務這一組客人才能稱為包場，而且菜單樣式應該一早要提供給客戶，酒費另計。如果不是包場，當下還有服務或外帶其他客人，我都不認為可以稱為包場。那麼這張單應該就依菜單價格實收費用。不覺得一人700或1000貴，而是至少客人可以明確知道消費什麼了。這也是一個經驗，我覺得店家下回再有這樣的訂位，可是事先說明白包場價格與出餐明細。介紹人也可以學到下回這麼大訂位，要事先確定好餐點項目」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社
店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社

店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社
店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社

店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社
店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社

店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社
店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社

延伸閱讀

葉石濤紀錄片台中包場 綠立委邀見證文學巨擘

中和衛生所接線員挨批冷血 新北：努力全部都被抹煞

湧言會包場葉石濤紀錄片 盼民眾了解台灣文學脈絡

「無罩」醉婦爬進爬出台中居酒屋買酒 失控走光嚇壞老闆　

相關新聞

結帳才告知低消1千！中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

開心到居酒屋聚餐，卻發生了不愉快的糾紛，一名網友爆料，22人到中和一家居酒屋吃飯，點好餐後除了上菜很久之外，結帳時店家告知每個人的低消為「1000元+一成服務費」讓他們很傻眼，最後店家商量後，則改用低消700收費，但還是超出他們實際消費金額，引起熱議。對此，店家也做出回應。

訂餐卻遭外送員「傳訊搭訕」 她嚇壞直呼：有夠恐怖

日前一位網友發文分享，她有天點了外送，取餐時外送員隨口問她住處的租金，送餐結束還傳訊息說想認識她，讓原PO心生恐懼。

年輕超商店員開保時捷上班 網友看傻：店他開的？

俗話說：「行行出狀元」，每個行業都臥虎藏龍。日前網友發文提到，他到超商消費時，發現店員居然開保時捷上下班，讓他驚訝不已。

小時候的泡麵真的比較好吃？ 網友歪樓：少加這一味

泡麵是許多人熱愛的日常美食，《PTT》上卻有網友疑惑問到，似乎「小時候的泡麵比較好吃」，想知道大家是不是有相同感覺，引起網友熱烈討論究竟是「配方有改」還是「懷舊回憶美化」。

他見「腳踏車外送」傻眼問能賺多少？網曝三大優勢

外送平台普及，許多人投入外送服務兼差賺錢，有網友發現一名外送員騎乘腳踏車外送，讓他直呼「這樣能賺多少錢？」不少人表示，騎乘腳踏車外送其實好處很多，如免費運動、賺零錢、不用養車，還有人說「無敵車，怎麼違規都不用怕罰單」。

網友爆料餐廳「這樣餐具」從來沒在洗 網無奈：原來媽媽說的都對

在外用餐最在意食安衛生問題，近日卻有網友在《Dcard》爆料「你知道嗎，餐廳有些盤子不會洗」，提出許多客人在用餐時不會想知道的餐廳內場「黑暗面」，也讓許多網友大呼「媽媽說的沒錯，果然還是在家自己煮最安全」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。