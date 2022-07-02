結帳才告知低消1千！中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

開心到居酒屋聚餐，卻發生了不愉快的糾紛，一名網友爆料，22人到中和一家居酒屋吃飯，點好餐後除了上菜很久之外，結帳時店家突然告知每個人的低消為「1000元+一成服務費」讓他們很傻眼，最後店家商量後，則改用低消700收費，但還是超出他們實際消費金額，引起熱議。對此，店家也做出回應。

網友在臉書「爆料公社」指出，22人一起到中和一間居酒屋吃飯，晚上七點多到，點好餐點，結果一直到八點才有一道菜出來，結帳時，店家表示低消每人1000元+一成服務費，原po表示全部消費2萬多元，但餐點根本沒到這麼多錢，店家則解釋是包場價位，商量過後用700元低消計算，但原po還是不解，認為根本沒點到700元低消，店家事先也沒有先說，當初有和店家說明預算最多每人500元。

對此店家回應並且貼出與訂位消費者的對話截圖，店家表示，一開始就有跟對方說每個人收700元，訂位的預算也抓700元，但原本是18人，後來又追加變成23人，所以一個人最少要收1000元，店家也說，電話中有告知1000元，對方也直接說沒問題，但卻又在隔天一早說要改回原先700元，至於出菜很慢，當時主辦方也有慷慨說會體諒，可能是沒溝通好，才造成不必要的誤會。

網友看完則認為不合理，「居酒屋一千不貴。但是客人沒點到1000，應該提醒客人多點一些到1000，或是外帶，而不是最後結帳直接加上去，然後客人什麼都沒有」、「我還是覺得很不合理呀！今天客人去消費，點多少菜跟多少酒，你有菜單跟酒單不是就照算就好了嗎？如果介意翻桌，那你就訂個用餐限制多久啊！4個人去就沒有700低消？23個人去是包場？700低消？價錢計算上真的沒有問題嗎？」。

也有人說「如果包場，在當天應該就不再外接訂單，只服務這一組客人才能稱為包場，而且菜單樣式應該一早要提供給客戶，酒費另計。如果不是包場，當下還有服務或外帶其他客人，我都不認為可以稱為包場。那麼這張單應該就依菜單價格實收費用。不覺得一人700或1000貴，而是至少客人可以明確知道消費什麼了。這也是一個經驗，我覺得店家下回再有這樣的訂位，可是事先說明白包場價格與出餐明細。介紹人也可以學到下回這麼大訂位，要事先確定好餐點項目」。

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店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社

店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社

店家貼出與訂位人對話截圖。 圖／爆料公社