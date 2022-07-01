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訂餐卻遭外送員「傳訊搭訕」 她嚇壞直呼：有夠恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友會分享訂購外送碰到的一些觀感不佳事件。示意圖，非新聞當事人物。圖／聯合報資料照片
許多網友會分享訂購外送碰到的一些觀感不佳事件。示意圖，非新聞當事人物。圖／聯合報資料照片

日前一位網友發文分享，她有天點了外送，取餐時外送員隨口問她住處的租金，送餐結束還傳訊息說想認識她，讓原PO心生恐懼。

網友在「Dcard發文提到，這幾天在叫外送時，外送員在取餐時問她住的地方是租的還買的，還說自己想租房子。這時原PO並沒有多想，說了個大概的價錢，便回到住處。

沒想到，事後原PO居然收到一封簡訊：「我能認識妳嗎，方便加賴嗎？我是剛剛外送的。」讓她覺得非常傻眼，直呼沒遇過這種事。後來原PO並沒有回覆，不過對方還不死心，居然直接打電話給她，原PO嚇壞趕緊掛斷電話，並把那位外送員封鎖。

原PO向外送平台客服反映狀況，卻遲遲沒收到回覆，最後她補充表示：「仔細想想訂餐有了名字和電話就算了，還有地址欸，有夠恐怖…還是自己出門買好了」。

網友紛紛留言，「之前遇到過，我說：這是我男友租的，還是我幫你問一下，然後就⋯沒有然後了」、「讓我想到之前跑外送時送完後結果那個客人傳簡訊給我說可以認識嗎哈哈，我直接嚇爆」、「我訂餐名字都直接打英文姓第一個字，給妳參考」、「檢舉他讓他停權，這種太噁」。

外送員 Dcard

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