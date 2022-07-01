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小時候的泡麵真的比較好吃？ 網友歪樓：少加這一味

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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泡麵是許多人熱愛的日常美食，PTT》上卻有網友疑惑問到，似乎「小時候的泡麵比較好吃」，想知道大家是不是有相同感覺，引起網友熱烈討論究竟是「配方有改」還是「懷舊回憶美化」。

該網友貼文表示，他長大後發現，小時候愛吃的泡麵，全部變難吃。不但湯頭變淡、麵體不入味，也不香了，湯頭跟麵是分開的感覺。他疑惑「長大後的我也不是整天都在吃好料，怎麼小時候的泡麵比較好吃呢」。

許多網友認為純粹是他的錯覺，泡麵味道並沒有變「因為人的回憶會將過去給美化」、「有小時候的味道」，也有人說「長大口味改變正常」，「長大味覺變遲鈍了」、「吃過太多好吃的東西，變挑嘴了」、「小時候都會被父母擋不能吃太多泡麵，所以才覺得好吃」。

但也有人認為現在的泡麵的確和以前不同「前幾年食安風暴之後，很多東西變不好吃了」、「成本跟食安問題，有些東西以前可加現在不能加」、「以前有地溝油加料，比較濃郁」、「是真的變難吃，洋芋片也是，差很多」

泡麵 食安 PTT

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