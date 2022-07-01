他見「腳踏車外送」傻眼問能賺多少？網曝三大優勢

外送平台普及，許多人投入外送服務兼差賺錢，有網友發現一名外送員騎乘腳踏車外送，讓他直呼「這樣能賺多少錢？」不少人表示，騎乘腳踏車外送其實好處很多，如免費運動、賺零錢、不用養車，還有人說「無敵車，怎麼違規都不用怕罰單」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他在路上發現一名外送員騎乘腳踏車外送，腳踏車上還安裝一個外送箱，讓他直呼「我的天，這樣一天能賺多少錢？那麼熱又騎腳踏車外送」。

其他網友則留言「人家運動不花錢，有零錢賺，還免汽油跟保養」、「我有兩個同學，他們真的就是當運動在玩」、「外送只是附加的主要是找藉口健身」、「應該是想運動中賺點錢，這樣運動起來更有動力」、「通常會騎腳踏車的重點都不是賺錢」、「傻傻的，近單都是先派給騎鐵馬的」。

還有網友留言「我看過騎ubike送外送的」、「之前台北還有看到超可愛腳踏車女貓勒」、「不缺錢但想點綴生活的居士」、「人家的收入說不定頭位第一個數字不是0後面一堆0呢」、「有些人不為了錢跑外送，躲老婆、不想顧小孩找小三」。