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網友爆料餐廳「這樣餐具」從來沒在洗 網無奈：原來媽媽說的都對

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爆料指出，許多餐廳裝盛食物的盤子並不會仔細清洗。 示意圖／ingimage
網友爆料指出，許多餐廳裝盛食物的盤子並不會仔細清洗。 示意圖／ingimage

在外用餐最在意食安衛生問題，近日卻有網友在Dcard》爆料「你知道嗎，餐廳有些盤子不會洗」，提出許多客人在用餐時不會想知道的餐廳內場「黑暗面」，也讓許多網友大呼「媽媽說的沒錯，果然還是在家自己煮最安全」。

該網友表示，自從進了餐飲業的內場工作以後，發現很多事情讓他覺得「這世界原來是這樣的嗎！？」比如為提升質感，竹盤常被拿來裝食材，但這些竹盤通常都不會清洗消毒，頂多用清水沖一下，因為「竹盤洗了容易壞掉」，頂多用餐巾紙或抹布擦一擦而已。

還有「過年過節的備品常常都已經放了好一陣子」，網友解釋，因為叫貨有固定的日子，不是每天都能叫，且大節日供應商也要休假，所以「過年期間販售製作的食物，蔬菜等原物料都是放了大概一週甚至更久」。

另外，像是「直接用自來水，不會用過濾水來煮食」、「徒手把肉塊上的肉剝下來再微波解凍擺盤」，也都讓原PO十分傻眼。最後一點，「吃到的某些東西可能不是真的那種材料」，他舉例曾遇過餐廳提供的蜂蜜，竟然只是蜂蜜口味的糖漿，讓他「真的超級懷疑人生」。

這篇文章也吸引許多同業分享恐怖經驗，「有時候客人一多、碗不夠，都隨便用水沖一下就給下一位客人使用」、「生魚片下面的碎冰都在廚房地板滑動才拿去冰的」、「裝飾用的假葉子會沖一沖拿回來再利用」，也有網友驚呼「雖然知道多少有些不衛生，但沒想到實際這麼誇張」，也有人無奈的說「大家去餐廳吃飯好像也沒什麼在拉肚子，看來大家的腸胃都挺健壯」。

Dcard 餐飲業 食安

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