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高雄騎士遇紅燈乖乖停車 下一秒景象讓他驚呆：求推薦眼科

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO停等紅燈時，後方11輛機車從他身邊呼嘯而過闖紅燈，讓他很傻眼。 圖擷自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」Youtube
原PO停等紅燈時，後方11輛機車從他身邊呼嘯而過闖紅燈，讓他很傻眼。 圖擷自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」Youtube

不論行人或駕駛，在路上都得遵守交通號誌來通行，不過即使如此，仍然有許多貪圖方便的人無視紅綠燈。一名高雄的騎士日前騎車時遇到紅燈，他按照規定放慢速度並且停下來，沒想到下一秒的景象讓他看傻了眼，忍不住將影片PO網開酸，其他鄉民也直呼「太扯了」。

從原PO在「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」貼出的影片看到，當時他騎車經過一個路口後，在下一個路口前看到紅燈亮起，他減緩速度並且規規矩矩地停車等待，沒想到下一秒後方卻有11輛機車從他身邊疾馳而過，讓他看了很傻眼。

從影片角度看到，當時路上的車輛並沒有太多，而這個路段是個T字路口，旁邊待轉區並沒有機車通過，連對向的汽車都停了下來，但這11輛機車卻對交通號誌視若無睹，讓原PO忍不住揶揄地說「求高雄苓雅推薦眼科」。

不少人看了紛紛酸說「這需要腦科才行」、「高雄紅綠燈是參考用的」、「無藥可以醫治~身為高雄人已經習以為常了，只能告誡自己，罩子一直放亮一點而已了」、「正常停紅燈還會被闖紅燈的那群人罵或是按喇叭，有夠煩的」、「真的太扯了啦，那麼多人闖紅燈好像紅綠燈跟本不存在一樣」、「紅燈後三秒內可闖這是台灣常識（反諷），我看其實是右邊無來車，所以那群人沒在怕的」。

還有網友擔心停下來的機車會被追撞，「80%的騎士完全沒有在停T型路口，停紅燈反而會被追撞」、「這樣好危險，乖乖停下來的衰一點會被追撞欸」、「守交通規則的人，真危險」、「其實最怕被撞上來」、「替你捏把冷汗」。

有當地人留言說明，「這應該是由凱旋路待轉進五福一路拍攝，因為車主停紅綠燈的路口，右邊是五福公園，嚴格來說是屬於T字路口，左邊來車輛又少，有很多人為了貪圖方便，都不停那個路口紅燈。尤其到了深夜，由新崛江騎往鳳山，那個路口都為了不想等凱旋路口的紅燈，都直接無視該路口處紅燈」。

騎士

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