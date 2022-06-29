打一劑新冠疫苗「6周變光頭」 正妹：至少我還活著找真相

新冠疫苗常見副作用是接種部位酸痛、發燒等，不過，一名27歲女子公開光頭照片，陳述自己為疫苗受害者，年初打第一劑莫德納疫苗之後，開始出現掉髮，甚至在一個半月後頭髮全掉光，遲遲得不到官方正式回應，並喊話「至少我沒有死，要為自己找真相」。

該女子在臉書爆料公社發文指出，「我是一位疫苗受害者，我只想說這種掉髮的過程，這樣的傷痛，真的不是任何人可以體會的！」，1月7日打完第一劑莫德納疫苗，副作用竟是少見的落髮，2到3週開始出現症狀，一個半月後頭髮全掉光，就醫也無法得到確切原因，雖已收到「疫苗接種嚴重不良事件通報紀錄」，但未得到一個說法。

她坦言「其實補助對我來講沒有很重要，真的很在意的是能不能給我一個交代而已」，一開始掉髮時曾懷疑是壓力太大，所以先去精神科看診，但醫師認為太嚴重要轉診皮膚科。接著，皮膚科醫師先讓她服用類固醇，但不能肯定掉髮是疫苗造成，僅警告別再打第二劑。

女子認為，正常人不會因為壓力大到2週內掉光頭髮，於是在3月24日通報疫苗接種嚴重不良事件，約2到3週就得到「疫苗接種嚴重不良事件通報紀錄」，不過，申請至少要四個月到半年，她覺得過於耗時，直接詢問原因，對方回覆「因為打疫苗重大案件都還沒處理完」，女子直言「其實很不公平」。如今她勇敢公開自己的照片讓更多人看見，希望幫助其他受害者走出黑暗，「至少我沒有死，要為自己找真相」。

網友紛紛為她加油打氣「妹妹加油，大叔我沒打莫德納，頭髮也掉了！」，也有人透露曾出現各種副作用「我有個朋友、但他是打了高端之後出現鬼剃頭的狀況」、「我也是！打BNT掉頭髮跟經期大亂！第3劑改打莫德納皮膚過敏癢到要吃藥」。

甚至陸續有其他網友響應貼出落髮照片「我在去年十一月第二劑AZ，今年的四月的第三劑莫德納，一樣圓禿很嚴重」、「真的很痛苦…拜託政府重視好嗎，每天撿不完的頭髮，邊撿邊哭」，但目前仍無法證實這些網友狀況為疫苗造成。