婦產科旁停車場繳費機被「貼爆圓點」 網擔憂：此等胎教

受到新冠肺炎疫情影響，進入許多場所時都需要量測體溫，而為了方便辨識，有些地方還會提供圓點貼紙。一名網友在網路上發文，分享自己看到一台在婦產科醫院附近的停車場繳費機，上面被民眾用圓點貼紙貼到相當凌亂，令原PO氣憤直呼「此等胎教還好意思笑其他國家沒水準！」

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見，繳費機上面被貼滿五顏六色的圓點小貼紙，乍看之下相當凌亂骯髒，只剩用來輸入車牌資料的螢幕是乾淨的。原PO透露這是在婦產科醫院附近的停車場繳費機，而上面的圓點貼紙就是體溫量測通過的證明，會在入院的時候貼在肩膀處。

在貼文的最後，原PO仔細分析並無奈寫道，「會來婦產科的應該很多都是爸爸媽媽或是準父母了，此等胎教還好意思笑其他國家沒水準」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「他們生出來的小孩就是會這樣亂貼」、「就知道為何社會越來越亂」、「這些人的水準在哪」、「數一數有多少，這些就是未來沒水準恐龍家長會多出來的數量」、「一對沒水準的父母很有可能會生一堆沒水準的小孩」。

另外，也有網友開玩笑表示，「身體健康的停車場」、「投幣機要隔離了」、「這個是盡責的人員每天都幫機器消毒以及量體溫的證明」、「還以為有什麼投票活動」、「等貼滿了就會變成打卡景點」。