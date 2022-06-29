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她見鄰居把「套房當營業場所」超崩潰：要瘋了 網勸快檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友有次發現鄰居拿著一袋食物給外送員，偷偷觀察後才發現，鄰居居然在賣可麗餅和布丁，房東勸說多次也沒用，令她相當困擾。
一名網友有次發現鄰居拿著一袋食物給外送員，偷偷觀察後才發現，鄰居居然在賣可麗餅和布丁，房東勸說多次也沒用，令她相當困擾。

外送平台興盛，不少人忙碌或為求方便會選擇叫外送，不過，卻有人私自在外送平台上架店面，把租屋處當成店面接單。一名網友已住在透天的套房三年了，有一次回家後偶然發現鄰居拿著一袋食物給外送員，偷偷觀察後才發現，鄰居居然在賣可麗餅和布丁，房東勸說多次也沒用，令她相當困擾，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」租屋版以「鄰居把套房當營業場所」為題發文，她住在透天的套房已三年，最近發現隔壁鄰居開始販賣東西，一開始完全沒發現，只覺得對方進出次數很頻繁且很吵，但沒多想，直到有一次回家停好車後，看見隔壁鄰居下樓拿著一袋食物給外送員，她才開始偷偷觀察，沒想到竟發現鄰居在賣可麗餅和布丁，於是她找到店家名稱截圖傳給房東，但房東卻表示已勸說多次但仍然沒用，「現在已經不知道還有什麼辦法可以制止他們了，畢竟套房和住家本來就不是營業的地方」，於是她想問問網友們，有沒有什麼好方法可以制止鄰居。

網友紛紛建議原po可以去檢舉，「環保局檢舉」、「要做吃的好像法規蠻嚴格的，但如果他們在環保局到場時東西都收著，其實很難舉證，祝你順利」、「還有國稅局（可以檢舉），他們不會放過這次機會的」、「可以喔，可檢舉未辦營業登記擅自營業，但是要有相關事證」、「衛生局也問問看吧！ 針對有無食品保險之類的」、「食物的可以去檢舉」，原po回應想要檢舉的理由，「我真的要瘋了，真的好吵，而且好怕有蟑螂」。

有網友則表示，「現在外送崛起，真的很多這種根本不是餐廳的店」、「是我的話，應該會手機拿出來訂餐，然後給壞評」。

租屋 套房 外送

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