台劇被韓劇輾壓？ 這部被網友推崇：完全不輸韓劇

韓劇在台灣廣受歡迎，不過有一名網友就表示台灣還是有不錯的影視作品，而其中最多人推薦的就是「俗女養成記」。

原PO在PTT以「近10年的最佳台劇是哪部？」為題分享，台劇「犀利人妻」距今已12年了，好奇在這之後大家認為的第一台劇會是哪部，他自己也推薦，「我們與惡的距離」、「華燈初上」與「暴走女外科」，「雖然台劇被韓劇碾壓，但還是有些不錯的作品吧？」

網友紛紛留言，「啊...原來我已經十幾年沒看台劇了」、「XDD難道要推炮仔聲？」、「防疫記者會」。

最多人推薦的是「俗女養成記」，「別的不說，俗女的台詞對白是我看過台劇裡面最自然的，不會為演而演，當然劇情見仁見智，無法滿足所有人，我個人是蠻喜歡」、「俗女養成記」、「只推俗女養成」、「俗女」、「俗女養成記完全不輸韓劇吧！雖拍攝預算看起來輸慘，但故事劇情跟細節都很不錯了吧」。

此外，也有人紛紛提名自己的心頭好，「斯卡羅」、「植劇場」、「茶金真的棒」、「補教人生」、「我覺得最佳利益不錯」、「花甲大人轉男孩」、「麻醉風暴、出境事務所、我們與惡的距離」。