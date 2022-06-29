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凌晨2點半接到外送員電話 神服務嚇壞她：速度超快

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO用全聯的小時達服務訂購商品。 圖／翻攝自臉書我愛全聯－好物老實說
原PO用全聯的小時達服務訂購商品。 圖／翻攝自臉書我愛全聯－好物老實說

外送平台服務日趨完善，不僅可以訂購美食，還可以購買生鮮和日用品。全聯福利中心推出「小時達」外送服務，找來Foodpanda和Uber Eats平台合作，讓民眾可以直接在家下單。一名網友在臉書發文分享，表示自己凌晨下單，結果不到一小時就送到家，讓她直呼「實在太吃驚！」

日前一名網友在臉書「我愛全聯－好物老實說」上發文，直呼「全聯小時達有夠牛b」，原PO透露當天是凌晨1點34分上網訂購，結果2點20分時外送員就告知抵達了，讓她超意外表示「第一通電話我還跟他說我沒點外賣是不是打錯了，還跟老公討論這時間還有人點宵夜喔，掛了電話後我驚覺不對，該不會是剛才下單的全聯吧」。

原PO大力稱讚這項服務，「半夜2點收到柴米油鹽醬醋茶的經驗，連足不出戶、不用網購的老公都嘖嘖稱奇，要我一定要大大讚美全聯跟熊貓一番」。原PO原本是因為隔天中午要弄便當，但是臨時發現家裡沒米，所以才在凌晨下單，沒想到送貨速度如此快，讓她開玩笑表示「我可以來煮飯了，半夜洗米也是頭一次」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「服務業辛苦了」、「之前曾經半夜12點想下單過，但是擔心會不會半夜被送來，頓時果斷放棄，沒想到這種事真的發生了」、「之前居隔真的很感謝全聯的外送拯救五臟廟」、「全聯小時達超好用！最久只等約40分鐘而已」、「原來全聯有24小時營業的店」、「超快的，買過2次，大概半小時就到了」。

不過，有些網友的訂購經驗卻不太好，「之前收過當天到期的牛奶」、 「我倒是曾經等3個小時，等到門市要關門了我打去問，店員還不知道沒人送要怎麼處理，超糟糕經驗」、「我遇到是中午1點下單，晚上10點多送來退冰到常溫的冷凍貢丸跟泡芙甜點」。

外送員 網購

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