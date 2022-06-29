夜班保全怕睡著「打電動提神」 女住戶抓包嗆：過太爽嗎

不少社區都有保全替住戶守護安全，但保全的休息時間卻容易起爭議。一名女子向管委會投訴，表示深夜返家時看到夜班保全在打電動，讓她感到相當不滿，強調自己會連署其他社區住戶將這名保全開除，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」上貼出一張對話紀錄，一名女子向管委會投訴，表示深夜返家時發現夜班保全在打電動，因此上前詢問，保全卻告知「晚上上班會想睡覺，所以玩遊戲提神」。

女住戶情緒相當激動且生氣。 圖／翻攝自爆廢公社 女子感到相當不滿，要求開除這名保全，「不敢相信每個月要花錢請這種人來『保衛社區』，真的太誇張了」。對此，管委會耐心了解狀況並解釋，這名保全人員夜班的巡邏和簽到工作都有完成，只是稍微休息一下，「能否請您高抬貴手呢？」

沒想到，聽完管委會解釋後，女子的情緒更激動，怒轟「過太爽是不是？我會連署其他社區住戶，敢打電動還不能開除？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「彼此之間互相體諒一下吧！他有做到他應盡的工作責任，就不要過於苛刻」、「多一些同理心，晚班熬夜上班很辛苦了」、「社區住戶很多都這樣，把保全當僕人的大有人在」、「我們社區也有這種住戶，真的以為那一些管理費有多偉大」、「等到沒保全的時候，請吳太太自已去當保全」。

對此，律師呂秋遠在臉書發文，針對「夜班保全能不能在上班的時候玩手遊」加以分析。他表示自己社區的管理員在管理室有一張行軍床，他們會在固定時間巡視大樓，但是其他時間一樣在睡覺，「我會不會希望這些保全或管理員被懲處？先別急著回答這個問題，因為不是這麼簡單可以處理的」。

呂秋遠提到，即便是同一種類型的工作，但需要的精神和注意力集中程度越高，那麼就越應該檢討與懲處，例如軍隊的衛兵；相反的，就可以用將心比心的角度去思考，例如治安良好的集合住宅。

此外，呂秋遠認為和薪水有高度的正相關，若要員工八小時全神貫注，不得有私人休息時間，該給的薪資福利當然不能少，「要管理員上大夜班，又要期待對方不打瞌睡、不玩手遊、不看書、全神貫注在監視器跟巡邏上，這就有點強人所難」。

呂秋遠指出，還要考慮成本與效益是不是符合，「以一個治安良好的集中住宅社區來說，要花上巨額成本，讓社區固若金湯、易守難攻，當然不是問題，只是要收管理費的時候，就要看看自己荷包，願不願意付出這麼大的代價來聘請一流的專業保全，全神貫注保護自己的身家性命」。

在貼文的最後，呂秋遠寫道，「付給人家薪水並不是把他的上班時間都買下來，只能一心一意在工作上，薪水沒有這麼了不起，即便是上班時間也難免會有心不在、人很累的時候，要苛責員工不要打混摸魚，想想自己給人家的薪水有沒有讓人昏昏欲睡，自己是不是曾經在上班的時候做過私事或想過私事，如果有，那麼批評別人的力道能不能小一點」。