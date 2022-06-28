妹子搭捷運偷解放「噗咻」一聲 慘被抓包羞愧下車
出門在外為了顧及形象，即使內急也得忍耐，但若超過忍耐的臨界點恐會有難以抹滅的回憶。一名女網友透露自己搭捷運時因為難忍肚痛，情急之下不得已偷偷將屁「解放」，想不到除了發出難堪聲響，味道更是濃得被其他乘客抓包，讓她當場羞愧地趕緊下車。
一名女網友在Dcard以「在捷運上放了超臭的屁」為題發文，她提到搭捷運時因為肚痛難忍，暗忖「不然偷偷放一個屁，不要被發現就好了」，殊不知偷偷解放卻發出「噗咻」宛如氣球漏氣的聲音，加上當天穿著裙子，屁味瞬間瀰漫車廂。
糗事發生後她大嘆「當下真的超想隱形」，起初她想說剛好站在車門旁，一到站無論如何「先下車再說」。豈料恰巧有位帶著孩子的媽媽剛好上車，孩子一進車廂馬上大喊「媽媽，這邊臭臭的」，尷尬情景讓原PO羞愧地光速逃離現場。原PO苦惱因為便秘導致屁味特別臭，文末向網友求救該如何改善便秘問題。
貼文曝光後網友紛紛回應，「啊啊啊光想就好尷尬喔」、「我的天！這應該會想原地死亡吧，解便秘早餐店的奶茶試試」、「放屁的時候三個動作，1.捏鼻子、2.皺眉頭、3.看旁邊的人」、「原來是妳」、「大型社死現場」。
另外也有網友針對原PO最在意的便秘問題回覆，「每天吃益生菌會改善喔」、「多喝水、每天吃益生菌」、「蕃薯+優酪乳」、「多攝取地瓜、香蕉、優酪乳、水」。
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