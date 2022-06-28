他車遭撞雙方決定和解 不料保險員獅子大開口「求償2倍」

多數人買車都會先保保險，以防意外事故發生。但有網友近日表示，他停在家門口的車，跟鄰居家訪客的車撞到，兩人決定和解，沒想到保險公司介入後，竟要求要賠2倍價格，其他人細看後直言「這種保險員感覺是想貪」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他之前停放在家門口的車，被鄰居訪客的車撞到葉子板，對方很有誠意，主動道歉並請警察走流程，警察也在上面寫的很清楚「路邊無紅黃線、無駕駛在車上、車輛處於靜止無發動行駛移動狀態」，於是互留資料後，預計交由對方的保險公司處理，沒想到兩人的保險公司超雷。

原PO將保險公司的報價單，傳給對方的保險公司後，對方車主主動詢問「你們的葉子板維修多少錢？」原PO回應「我有傳給你們的保險公司，原廠報價是6千元」，這時對方驚訝表示「可是保險公司跟我說，你們給的報價單是1萬2千元」，這讓原PO相當傻眼，並說「我們沒有報價這麼高」。

最後，兩人溝通後，決定不透過保險公司，直接到外面修車廠處理，只花了2千元並私下和解，沒想到對方的保險公司專員還主張「原PO要負部分責任」，讓他相當傻眼，兩人都不理會保險專員，最後原PO無奈表示「不知道是保險公司的問題，還是專員的問題」。

對此，網友們回應「可以小聲跟我說哪間產險嗎」、「投訴金管會，這種保險員感覺是想貪吧」、「保險公司是這樣的，他才不會管你要修多少錢，他們理賠員說賠多少就是多少，認為不夠的部份，請自己吸收或者找當事人索討」、「這擺明跟維修廠串通好的，這可能是不肖業務私下行為，被檢舉就倒楣了」。