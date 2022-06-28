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煎魚突然鍋蓋「炸裂」 她嚇問：這是正常嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友煎魚煎到一半，突然聽到爆炸聲，發現自己的鍋蓋碎裂。圖擷自「爆料公社」
一名女網友煎魚煎到一半，突然聽到爆炸聲，發現自己的鍋蓋碎裂。圖擷自「爆料公社」

現在不少人為了防疫，會自己開伙煮飯，但日前一名女網友在煎魚時，突然聽到「爆裂聲」，發現整個鍋蓋破裂，而且「內層完全破碎」，讓她驚訝發問「想知道在煎煮過程中蓋上玻璃鍋蓋會碎是否正常？」

一名網友在「爆料公社發文表示，自己在家煮飯，跟往常一樣煎魚來吃，沒想到突然聽到「爆炸聲」，發現鍋蓋破裂成蜂巢狀，內層玻璃已經破了，鍋蓋也完全無法使用，讓她懊惱表示「想知道在煎煮過程中蓋上玻璃鍋蓋會碎是否正常？」並提醒大家要小心使用。

貼文曝光後，引起網友熱議，有人推測「鍋蓋把手螺絲有可能鎖太緊，若加熱時冷縮熱漲原理，因為太緊沒空隙也是會有爆裂的可能！」而根據原PO提供的訂單照，網友則建議她「現在的物品，在出廠時是否有認證、在運送時是否有包裝妥當，這些都無法知道是哪個環節出錯，所以你只能問看看廠商是否能退貨，或其他彌補方式，但至少人是平安的！」、「爆了就換一個吧！還好人只是受驚而已沒有受傷就好，499元的鍋具說要多好其實也沒到那個等級」、「鍋蓋跟鍋身太密合也會爆裂。鍋蓋也不能直接放在火源的旁邊，溫度會太高，我的鍋蓋從沒破過，而且都是便宜貨，另外有可能已經有撞到敲到過產生裂痕，再次加熱使用就導致破裂！」

爆料公社

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