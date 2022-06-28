他二刷捍衛戰士卻越看越不對勁 連作家九把刀也受害

湯姆‧克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」上映以來好評如潮，全球票房上看12億美元（約356.4億元新台幣），全台票房也將突破5億新台幣，不過最近有影迷在電影院看完後想到串流平台二刷，卻發現誤買到冒牌貨「捍衛勇士：獨行客」，連知名作家九把刀都成受害者。

一名網友在PTT上發文吐槽，稱在逛APPLE TV的電影欄目時發現才剛上映的「捍衛戰士：獨行俠」，於是手刀買來二刷，結果越看越不對勁，原來這跟本不是捍衛戰士，而是「捍衛勇士」，除了中文名稱、海報樣式雷同外，英文名更是一模一樣，都叫「TOP GUNNER」，電影評分IMDb卻只有1.8，讓這名網友哭笑不得，哀嚎道「快把錢換來」。

有網友在APPLE TV買到「捍衛勇士：獨行客」。圖擷自 APPLE TV

不只該網友受害，知名作家九把刀也在臉書上傳買到「捍衛勇士：獨行客」的照片，並配文哀嘆，「不要醬啦！applestore耶」。許多網友見狀直接笑翻，「笑死，第一次知道有這部片」、「難怪我看標題打錯名字想說怎沒人噓XD」、「竟然還有這種東西，也仿的太像了」。

還有一些網友指出這種情形早就見怪不怪，是片商騙取觀眾購買的慣用手法，「看準人們愛跟風、愛吐槽兼宣傳，這間影業永遠有賺頭」、「好懷念以前租片詐騙的年代，大加州地震」、「跟環大西洋同理」、「哈利與波特表示⋯」、「以前還有雷神瑣爾」、「記得看過捍衛戰士A片版，連F-14都有做出CG」、「還有美國戰艦，差點租到」。