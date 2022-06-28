放棄一切全家搬來台灣 瑞典妻曝最怕台這點「日常」：超危險

一對來自瑞典斯德哥爾摩的夫妻，在新冠肺炎爆發前，兩人就很常旅行，聽到朋友大讚台灣的好後，決定賣掉所有家當，全家搬到台灣居住，目前仍在適應語言及飲食問題。不過，瑞典人妻透露台灣與瑞典最大的差異就是「機車」，在路上行駛時速度非常快，讓她驚呼「真的很危險」。

這對瑞典夫妻Bjorn與妻子Frida在YouTube頻道《不要鬧工作室》分享，他們放棄朋友、工作與家人，以及他們第一間共同購買的房子，並賣掉所有東西，就為了到台灣生活。

Bjorn表示，自己原本是位在瑞典斯德哥爾摩工作的工程師，在疫情爆發前，時常與妻子出國旅遊，他們計畫趁著孩子開始上學前多走走，且他的工作剛好可以完全遠距，因此成為了一個可以離開家鄉的好機會。剛好他們有位朋友時常誇讚台灣，且台灣就位在亞洲中心，是一個當基地的完美地點，去其他亞洲國家旅遊很方便。

Bjorn透露，為了能讓在台停留的時間更長，他們必須找到更久的簽證，而台灣有提供就業金卡，他的條件也剛好符合申請金卡的資格，相較於世界上許多國家，台灣是唯一一個能讓他很順利搬過來的國家。

Bjorn說道，他們才剛搬來台灣三個月，因為語言隔閡及食物文化差異，許多事都尚未適應，台灣的食物比起家鄉瑞典都還要甜，但他很喜歡吃便當，也很適合他這種工程師在工作時吃。而太太Frida喜歡吃台灣的麵、蛋餅和炸雞，女兒則是喜歡台灣的飯、麵。

Frida表示，若台灣與瑞典比較起來，她認為最大的差異在於路上飛馳的機車，速度快到可怕，另外就是台北的生活步調緊湊，以及台灣天氣超級潮溼與炎熱。