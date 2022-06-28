快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

放棄一切全家搬來台灣 瑞典妻曝最怕台這點「日常」：超危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一對來自瑞典斯德哥爾摩的夫妻，在新冠肺炎爆發前，兩人就很常旅行，聽到朋友大讚台灣的好後，就決定放棄一切搬過來居住。圖擷自IG@leijdstroms
一對來自瑞典斯德哥爾摩的夫妻，在新冠肺炎爆發前，兩人就很常旅行，聽到朋友大讚台灣的好後，就決定放棄一切搬過來居住。圖擷自IG@leijdstroms

一對來自瑞典斯德哥爾摩的夫妻，在新冠肺炎爆發前，兩人就很常旅行，聽到朋友大讚台灣的好後，決定賣掉所有家當，全家搬到台灣居住，目前仍在適應語言及飲食問題。不過，瑞典人妻透露台灣與瑞典最大的差異就是「機車」，在路上行駛時速度非常快，讓她驚呼「真的很危險」。

這對瑞典夫妻Bjorn與妻子Frida在YouTube頻道《不要鬧工作室》分享，他們放棄朋友、工作與家人，以及他們第一間共同購買的房子，並賣掉所有東西，就為了到台灣生活。

Bjorn表示，自己原本是位在瑞典斯德哥爾摩工作的工程師，在疫情爆發前，時常與妻子出國旅遊，他們計畫趁著孩子開始上學前多走走，且他的工作剛好可以完全遠距，因此成為了一個可以離開家鄉的好機會。剛好他們有位朋友時常誇讚台灣，且台灣就位在亞洲中心，是一個當基地的完美地點，去其他亞洲國家旅遊很方便。

Bjorn透露，為了能讓在台停留的時間更長，他們必須找到更久的簽證，而台灣有提供就業金卡，他的條件也剛好符合申請金卡的資格，相較於世界上許多國家，台灣是唯一一個能讓他很順利搬過來的國家。

Bjorn說道，他們才剛搬來台灣三個月，因為語言隔閡及食物文化差異，許多事都尚未適應，台灣的食物比起家鄉瑞典都還要甜，但他很喜歡吃便當，也很適合他這種工程師在工作時吃。而太太Frida喜歡吃台灣的麵、蛋餅和炸雞，女兒則是喜歡台灣的飯、麵。

Frida表示，若台灣與瑞典比較起來，她認為最大的差異在於路上飛馳的機車，速度快到可怕，另外就是台北的生活步調緊湊，以及台灣天氣超級潮溼與炎熱。

瑞典

延伸閱讀

養樂多丟冷凍擔心爆開 她分享好市多神器：再也不怕弄髒冰箱

整理包／「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂　　　　　　　　　

日本省電妙招！ 冷氣室外機上放「1物」電費秒降

低消多少？店家甩「數學難題」要你自己算 網看傻：老師我對不起你

相關新聞

放棄一切全家搬來台灣 瑞典妻曝最怕台這點「日常」：超危險

一對來自瑞典斯德哥爾摩的夫妻，在新冠肺炎爆發前，兩人就很常旅行，聽到朋友大讚台灣的好後，就決定放棄一切搬過來居住，目前仍在慢慢適應語言及飲食問題。不過，瑞典人妻透露台灣與瑞典最大的差異就是．．．

外送味噌湯159元！她突收「強迫中獎」訂單 網質疑：詐騙新招

不少人都有使用外送平台的經驗，不僅餐點選擇相當豐富，還可以省去外出購買的時間。不過，外送平台卻疑似被有心人士用來詐騙，一名網友在網路上表示自己收到沒有發票的外送餐點，裡面只有一碗味噌湯卻要價159元，而貼文曝光後也掀起討論。

他批南美館殭屍展2缺點像詐騙 反遭網酸「又不是鬼屋」

開展前就因擬真僵屍受到矚目的「亞洲的地獄與幽魂」特展，25日於台南美術館2館正式揭幕，卻有網友參觀完後痛批該展根本是詐騙，跟大學生辦得鬼屋差不多，不過該文亦遭部分網友反駁，認為此展覽本就不是鬼屋，且一張票就能看遍館內展覽根本超值。

自強號上遇鴨霸老人嗆「火車就是自由座」 列車長和乘客暖心聲援她

近日一名女子爆料在火車上遭遇座位糾紛，她明明已經事先買好對號座位，卻遭一位老先生霸佔，勸對方離開反遭咆哮怒罵，最後請列車長出面協調才解決這場糾紛。

台北街頭驚見一款特殊後照鏡 網笑翻：副駕終於有事做了

大馬路上車流量多，此時後照鏡就相當重要，以便駕駛人隨時注意路況。近日一名網友在網路上發文，分享自己在台北路上看到的一款「特殊後照鏡」，竟然是由副駕駛座乘客自己「手持的」，而貼文曝光後也掀起討論。

她曝跟網友首次見面超NG行為 網看：這根本騙吃騙喝

跟第一次見面的網友約會也是一大學問！一名女網友分享一段她經歷過最糟的約會，對方不僅是「食物掠奪者」，還一直沒察覺自己的行為已觸碰對方底線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。