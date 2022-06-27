你知道這是什麼嗎？「亞馬遜姐」拍YT新廣告怒回網友

「你知道這是什麼嗎？雖然我不是數學家，但這聽起來不錯對吧？」，YouTube前一支頻繁出現的廣告，幾句台詞洗腦不少網友，還被酸民嘲笑廣告太惱人完全不想看。不過，有網友發現電商網拍創業家「Ellen Lin」拍了新廣告，直接開嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。

Dcard網友發文直言「亞馬遜姐今天很嗆是吧」，並貼出4張YouTube畫面截圖，可見「Ellen Lin」在影片中談及「這個廣告是給想要在亞馬遜上面，做電商創業的人看的，所以如果你沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」，正面對決廣大酸民。

網友則反嗆「講得好像我們想看到她一樣」、「現在越來越囂張囉」、「她越這樣說我越想點開浪費她的預算，浪費我時間還不點爆」，但也有人感受到「邏輯已死，看來他（她）真的很氣誒」、「她是不是得失心還是自尊心其實蠻強的」。

甚至有人說「我以為是P圖結果是真的，笑死」、「我在看廣告之前先看了兩個廣告」。不過，有網友緩頰「不得不說她的財力真的滿強大的」、「某種程度上或許也是很成功的負面行銷吧」。