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自強號上遇鴨霸老人嗆「火車就是自由座」 列車長和乘客暖心聲援她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在自強號上遇到鴨霸老人佔位後求助列車長。圖為自強號示意圖。本報資料照片
一名女子在自強號上遇到鴨霸老人佔位後求助列車長。圖為自強號示意圖。本報資料照片

近日一名女子爆料在火車上遭遇座位糾紛，她明明已經事先買好對號座位，卻遭一位老先生霸佔，勸對方離開反遭咆哮怒罵，最後請列車長出面協調才解決這場糾紛。

「從來沒想到，安分地買對號列車火車票，也會經歷一場可怕的驚魂記，甚至危及自身的生命安全」，一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文哭訴在火車上的驚恐遭遇。

據原po描述，她昨（26）日早上隻身從桃園搭火車到台北，買了一張自強號的靠窗對號座位，上車後卻發現一位約莫6、70歲的老先生將行李放在她的座位上，原po提醒對方將東西拿開，並順口問道「請問你是買這個對號座位的嗎？」，豈料老先生突然勃然大怒地說「我不能坐這裡嗎？」。

儘管坐在另一側的妻子試圖制止老先生，他仍繼續朝原po開罵，「火車本來就是自由座啊，妳要更高級的，妳去坐普悠瑪、太魯閣啊」、「妳不懂啦，我們很常坐，就是自由座啦」，甚至作勢要衝過去毆打原po，擔心受到傷害的原po聯繫了台鐵客服，期望由列車長告知對方正確觀念。

前來處理的是一名年輕的男列車長，他禮貌地向老先生說明，「如果持電子（無對號）票券搭乘對號列車，在座位無人狀況下可以先行入座，但該位置原本訂位人若上車，要歸還位置」。

另一位男乘客也跳出來勸老先生，「不要這麼大聲吵到大家，還欺負單獨一個女孩子家」，一位女乘客甚至向原po致歉，「我也是女生，擔心被他揍，剛剛沒幫妳，不好意思！」，聽見有人為自己發聲令原po備受感動。事後列車長幫原po換到親子車廂，到台北站前還一直站在車廂出口處提防老先生找原po麻煩。

網友們見狀也紛紛譴責這名老先生蠻不講理，「壞人變老啦！」、「敗壞長者形象的不配被稱老人家」、「莫名其妙的老人，無理倚老賣老」、「這種老人不需要對他客氣」、「這已經構成恐嚇罪了」。

自強號 台鐵

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