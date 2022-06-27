台北街頭驚見一款特殊後照鏡 網笑翻：副駕終於有事做了
大馬路上車流量多，此時後照鏡就相當重要，以便駕駛人隨時注意路況。近日一名網友在網路上發文，分享自己在台北路上看到的一款「特殊後照鏡」，竟然是由副駕駛座乘客自己「手持的」，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，這輛黑色轎車行駛於台北市基隆路一段上，乍看之下也沒有什麼大問題。不過仔細一看，可以發現副駕駛座的車窗接近全開，而乘客的手伸出窗外「手持後照鏡」。原PO也開玩笑地在貼文中寫道，「原廠角度很不ok，我自己來」。
貼文底下吸引數則回應，有網友紛紛笑說，「副駕終於有事做了」、「這不是某人的後照鏡」、「最新熱拔插化妝鏡功能」。但類似的事件也要小心被開罰，根據《道路交通管理處罰條例第16條》，「除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全」，將處以新臺幣900元以上，1800元以下罰鍰。因此，若出現後照鏡故障狀況，駕駛人應儘早前往車廠維修，以保障行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言