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台北街頭驚見一款特殊後照鏡 網笑翻：副駕終於有事做了

聯合新聞網／ 綜合報導
副駕駛座乘客手持後照鏡。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版
副駕駛座乘客手持後照鏡。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版

大馬路上車流量多，此時後照鏡就相當重要，以便駕駛人隨時注意路況。近日一名網友在網路上發文，分享自己在台北路上看到的一款「特殊後照鏡」，竟然是由副駕駛座乘客自己「手持的」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，這輛黑色轎車行駛於台北市基隆路一段上，乍看之下也沒有什麼大問題。不過仔細一看，可以發現副駕駛座的車窗接近全開，而乘客的手伸出窗外「手持後照鏡」。原PO也開玩笑地在貼文中寫道，「原廠角度很不ok，我自己來」。

貼文底下吸引數則回應，有網友紛紛笑說，「副駕終於有事做了」、「這不是某人的後照鏡」、「最新熱拔插化妝鏡功能」。但類似的事件也要小心被開罰，根據《道路交通管理處罰條例第16條》，「除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全」，將處以新臺幣900元以上，1800元以下罰鍰。因此，若出現後照鏡故障狀況，駕駛人應儘早前往車廠維修，以保障行車安全。

爆廢公社

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