台北街頭驚見一款特殊後照鏡 網笑翻：副駕終於有事做了

蟑螂是多數人類害怕的生物之一，有網友近期分享媽媽的荒謬行徑，她表示，媽媽在餐廳當廚師，平時會在下班前將米飯洗好泡好，隔天早上才會煮，但媽媽近期上班時卻發現泡米水飄著蟑螂，未料餐廳也因衛生被停業，她原本以為泡米水會丟掉，未料卻變成她的晚餐，事後得知真相後，令她不斷作嘔。

2022-06-25 11:36