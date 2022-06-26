她曝跟網友首次見面超NG行為 網看：這根本騙吃騙喝

跟第一次見面的網友約會也是一大學問！一名女網友分享一段她經歷過最糟的約會，對方不僅是「食物掠奪者」，還一直沒察覺自己的行為已觸碰對方底線。

原PO在Dcard以「第一次見網友就被要求吃一口、喝一口」為題表示，她用交友軟體約了一位網友出門吃飯，她提早五分鐘到餐廳後發現對方已經在座位上，而且自己的餐點都已經上齊了，「我以為等約會對象到，再一起點餐是種禮貌，顯然他內建沒有這個功能」。

她接著說，在她準備吃自己的餐點時，對方居然問，「欸妳的看起來不錯耶！我可不可以吃一口妳的麵？我想吃看看不辣的。」原PO雖很討厭食物掠奪者，但為保持良好關係還是妥協了。飽食一頓後原PO準備逃跑，但對方突然問她要不要再去夜市，她就半推半就地去夜市續攤了。

結果悲劇還沒結束，對方看到她買完椰奶，並插進吸管準備喝時，又問「這是什麼？可以給我喝一口嗎？」她快要失去耐心地回「還是我幫你買一杯？」但對方絲毫沒有察覺不對勁，還說「不用浪費錢啦！我們共喝就好」。

原PO氣到當下快爆炸，「怕一爆炸夜市就要被我炸出一個大洞了！」但她還是說，「沒關係，我不習慣跟別人共喝飲料，這杯給你」，對方接過飲料後，還不忘一邊傻笑一邊極力誇讚她買的椰奶多好喝，原PO傻眼，「真是美好的一次經驗呢！（按下封鎖鍵）」。

網友看了紛紛留言，「無語，最怕這種，真的是辛苦了欸」、「他會不會是誤會妳在跟他曖昧，好可怕」、「辛苦妳了，好雷的人，快跑啊」、「我中途就會閃了，不會撐到跑完行程」、「他就是出來騙吃騙喝的啊」。