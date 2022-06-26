快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她曝跟網友首次見面超NG行為 網看：這根本騙吃騙喝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她之前與網友第一次見面時就遇到食物掠奪者，當她準備吃自己的餐點時，對方居然問，「欸妳的看起來不錯耶！我可不可以吃一口妳的麵？我想吃看看不辣的。」示意圖／ingimage
一名女網友分享，她之前與網友第一次見面時就遇到食物掠奪者，當她準備吃自己的餐點時，對方居然問，「欸妳的看起來不錯耶！我可不可以吃一口妳的麵？我想吃看看不辣的。」示意圖／ingimage

跟第一次見面的網友約會也是一大學問！一名女網友分享一段她經歷過最糟的約會，對方不僅是「食物掠奪者」，還一直沒察覺自己的行為已觸碰對方底線。

原PO在Dcard以「第一次見網友就被要求吃一口、喝一口」為題表示，她用交友軟體約了一位網友出門吃飯，她提早五分鐘到餐廳後發現對方已經在座位上，而且自己的餐點都已經上齊了，「我以為等約會對象到，再一起點餐是種禮貌，顯然他內建沒有這個功能」。

她接著說，在她準備吃自己的餐點時，對方居然問，「欸妳的看起來不錯耶！我可不可以吃一口妳的麵？我想吃看看不辣的。」原PO雖很討厭食物掠奪者，但為保持良好關係還是妥協了。飽食一頓後原PO準備逃跑，但對方突然問她要不要再去夜市，她就半推半就地去夜市續攤了。

結果悲劇還沒結束，對方看到她買完椰奶，並插進吸管準備喝時，又問「這是什麼？可以給我喝一口嗎？」她快要失去耐心地回「還是我幫你買一杯？」但對方絲毫沒有察覺不對勁，還說「不用浪費錢啦！我們共喝就好」。

原PO氣到當下快爆炸，「怕一爆炸夜市就要被我炸出一個大洞了！」但她還是說，「沒關係，我不習慣跟別人共喝飲料，這杯給你」，對方接過飲料後，還不忘一邊傻笑一邊極力誇讚她買的椰奶多好喝，原PO傻眼，「真是美好的一次經驗呢！（按下封鎖鍵）」。

網友看了紛紛留言，「無語，最怕這種，真的是辛苦了欸」、「他會不會是誤會妳在跟他曖昧，好可怕」、「辛苦妳了，好雷的人，快跑啊」、「我中途就會閃了，不會撐到跑完行程」、「他就是出來騙吃騙喝的啊」。

延伸閱讀

情侶手頭75萬「想在基隆買房」 網建議解決1關鍵：蠻輕鬆的

人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法

37歲男以高考當藉口專業啃老 曝秘訣「靠這招」撐到父母習慣

主管換人「三節禮金變小蛋糕」 她傻眼批：入職說的不一樣

相關新聞

她曝跟網友首次見面超NG行為 網看：這根本騙吃騙喝

跟第一次見面的網友約會也是一大學問！一名女網友分享一段她經歷過最糟的約會，對方不僅是「食物掠奪者」，還一直沒察覺自己的行為已觸碰對方底線。

女騎士遭追撞...四肢後仰急用「超強腰力」救命 男驚呼：可以要LINE嗎？

「特技秀」真實上演？日前網路上流傳一段行車紀錄器畫面，一名女騎士遭後方男騎士追撞，她頓時失去平衡，整個人往後仰躺在機車坐墊上，但她只花2秒時間迅速起身，重新抓回機車龍頭，網友看了都忍不住驚呼「這位姊姊

該買掃地機器人嗎？網見「致命條件」勸退：根本沒必要

現代人生活忙碌，也讓智能家電掀起熱潮，掃地機器人能幫助快速方便清理家裡，甚至有些機型能附帶拖地功能，能解決更多瑣碎的家務事。近日有一名家中養貓的網友考慮購入掃地機器人，但網友看到敘述後紛紛勸退，認為根本「沒有效益」。

他冷氣開29度配電扇 網昏倒曝一作為最耗電

台灣近日高溫炎熱，不少民眾就算想省電，也忍不住開冷氣，但配合設定恆溫、開電風扇等小步驟，希望多少省一點。有網友近期分享，室外溫度32度，但將冷氣定溫在29度，配上電扇，相當舒適，不過網友聽聞後紛紛昏倒，並透露一步驟最耗電。

蟑螂跑進泡米水媽媽照煮 她吃完得知真相作嘔

蟑螂是多數人類害怕的生物之一，有網友近期分享媽媽的荒謬行徑，她表示，媽媽在餐廳當廚師，平時會在下班前將米飯洗好泡好，隔天早上才會煮，但媽媽近期上班時卻發現泡米水飄著蟑螂，未料餐廳也因衛生被停業，她原本以為泡米水會丟掉，未料卻變成她的晚餐，事後得知真相後，令她不斷作嘔。

快篩陽赴衛生所看診「健保卡被丟地上」 她委屈淚喊：沒尊嚴

國內新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土確診數仍突破萬例，不少民眾確診後都相當不知所措，只能設法尋求衛生所的幫助。日前一名女網友在臉書上發文，表示自己因為快篩陽性所以到萬巒鄉公所就醫，結果卻接連發生一連串委屈的看診過程，令她氣憤直呼「這是我有史以來看過一次最沒有尊嚴的醫生」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。