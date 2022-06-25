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天空破洞！雨瀑籠罩台北市信義區 鄭明典驚呼：誰開水龍頭

女騎士遭追撞...四肢後仰急用「超強腰力」救命 男驚呼：可以要LINE嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
女騎士遭後方機車追撞，她頓時失去平衡、四肢後仰。 圖擷自爆廢公社
女騎士遭後方機車追撞，她頓時失去平衡、四肢後仰。 圖擷自爆廢公社

「特技秀」真實上演？日前網路上流傳一段行車紀錄器畫面，一名女騎士遭後方男騎士追撞，她頓時失去平衡，整個人往後仰躺在機車坐墊上，但她只花2秒時間迅速起身，重新抓回機車龍頭，網友看了都忍不住驚呼「這位姊姊有練過！」，就連貼出影片的原PO也笑虧「可以要個LINE嗎？」

一名男網友透過臉書社團「爆廢公社貼出行車紀錄器畫面，只見影片中一名女騎士行駛於車道上，卻突遭男騎士從後方追撞，女騎士瞬間失去平衡，全身平躺於機車坐墊上，差點直接墜地，畫面看來相當驚悚。

好在女騎士只花短短2秒時間就立起上半身，慌張地抓回龍頭，所幸後方未再有車輛追撞，否則後果不堪設想。

最後，女騎士怒氣沖沖地停在車道邊，從後方追撞的男騎士也趕緊停車，兩人四目相對看似要處理這起意外事件，但從影片畫面未能得知後續狀況。原PO貼出影片後也忍不住吐槽「這個技術...我騎車這麼久也練不起來」，更笑虧「可以要個LINE嗎？」

女騎士的上路驚魂記畫面曝光後，令網友驚呼「以為是青銅，結果是菁英啊！」「底盤很穩！」、「這腰力有練過」、「核心肌群的重要性」、「果然高手在民間」，也有人笑說 「這樣把妹⋯⋯（已學習）」、「把妹就是衝動呀～」、「以後考駕照要多加考這項」。

女騎士遭後方機車追撞，她頓時失去平衡、四肢後仰。 圖擷自爆廢公社
女騎士遭後方機車追撞，她頓時失去平衡、四肢後仰。 圖擷自爆廢公社

女騎士遭後方機車追撞，她頓時失去平衡、四肢後仰。 圖擷自爆廢公社
女騎士遭後方機車追撞，她頓時失去平衡、四肢後仰。 圖擷自爆廢公社

爆廢公社 車道 車禍 機車騎士

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