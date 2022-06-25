該買掃地機器人嗎？網見「致命條件」勸退：根本沒必要

現代人生活忙碌，也讓智能家電掀起熱潮，掃地機器人能幫助快速方便清理家裡，甚至有些機型能附帶拖地功能，能解決更多瑣碎的家務事。近日有一名家中養貓的網友考慮購入掃地機器人，但網友看到敘述後紛紛勸退，認為根本「沒有效益」。

一名網友在PTT女孩版發文，想問掃地機器人一定要買高檔貨嗎，房間3坪左右，有養1隻貓，平常有用便宜吸塵器吸貓砂、貓毛，但是每天吸很累，所以考慮買掃地機器人，但是價格不斐，都要萬元起跳，所以想問有沒有七千元以下推薦的掃拖機器人。

網友看完文後紛紛留言推薦，「小米cp高」、「便宜的幾百~1、2千有hepa(高效濾網)就很好用」、「推evocas，價格不貴」、「JOSH那台還不錯」、「曾經在隔壁板看過有人買某牌的福利品，覺得心動也買了一台回來，吸加拖也是用到嚇嚇叫」。

但大部分的網友都點出一個關鍵，「才三坪再扣掉家具物品的佔用地面，根本沒有買的價值」、「這空間用掃地機沒有效益」、「三坪不是自己清就好了嗎...」、「三坪買什麼機器人...根本天才」、「3坪沒有必要買」。