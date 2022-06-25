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蟑螂跑進泡米水媽媽照煮 她吃完得知真相作嘔

聯合新聞網／ 綜合報導
蟑螂是不少人類害怕的生物之一，但原PO卻透露媽媽煮了泡過蟑螂的米飯給她吃，令一票網友崩潰。圖片來源／ingimage
蟑螂是不少人類害怕的生物之一，但原PO卻透露媽媽煮了泡過蟑螂的米飯給她吃，令一票網友崩潰。圖片來源／ingimage

蟑螂是多數人類害怕的生物之一，有網友近期分享媽媽的荒謬行徑，她表示，媽媽在餐廳當廚師，平時會在下班前將米飯洗好泡好，隔天早上才會煮，但媽媽近期上班時卻發現泡米水飄著蟑螂，未料餐廳也因衛生被停業，她原本以為泡米水會丟掉，未料卻變成她的晚餐，事後得知真相後，令她不斷作嘔。

原PO以「我媽讓我吃了蟑螂飯」為題，在「Dcard」分享經歷，她指出，媽媽23日去上班時，發現2大桶泡米水都飄著蟑螂，但同天衛生人員就來餐廳突襲檢查，發現餐廳倉庫有蟑螂，因此遭勒令停業，原PO得知此事後，原本以為餐廳會將泡米水丟掉。

未料，當晚她下班回家吃晚餐，想說家裡還有剩飯就舀了一勺飯微波加熱，吃下肚，雖然一直沒有察覺任何異狀，但當晚她又與媽媽聊起蟑螂事件，當問起「那個泡著蟑螂水的米，你們最後是怎麼處理的？」媽媽竟回答「我就把蟑螂倒掉，之後米洗一洗又煮下去了啊」，令她當場崩潰。

原PO當下震驚訝異，而媽媽也直言，餐廳泡了2大桶米，若全部倒掉相當浪費，但仍若無其事說到「米洗過了啦，而且我帶回來的是兩桶裡面蟑螂比較少的」，原PO聽聞更加崩潰，不斷慘叫作嘔，並透露「這輩子不敢吃飯」。

貼文曝光後，網友也紛紛留言，直呼餐廳衛生有問題，更有人分享自身經歷，「我跟你說，我小時候跟蟑螂搶過餅乾，然後我再拿起來吃」、「好噁心，如果沒來檢查不都給客人吃了，這餐廳可以倒一倒了」、「這家餐廳所以要不是有人來抽查，吃到蟑螂飯的就是我們了呢」、「幾年前以前買到一家麵裡有蟑螂的，該不會剛好就是妳媽上班的店」。

蟑螂 Dcard

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