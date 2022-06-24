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弟女友衛生習慣超差 她氣炸「不知晾衣要衣架」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下弟弟女友將衣服亂丟景象，讓她非常傻眼。圖擷自爆怨公社
網友拍下弟弟女友將衣服亂丟景象，讓她非常傻眼。圖擷自爆怨公社

日前一位網友在「爆怨公社」發文提到，她弟弟的女友以疫情為藉口，一直住在原PO家，在她入住後才發現她的衛生習慣很差，常吃完宵夜不收，連曬衣服都不知道要用衣架，讓原PO相當傻眼。

原PO發文提到，她弟弟的女友已經住在原PO家一個多月，理由是因疫情因素，不敢回桃園。她住進家中一段時間後被發現衛生習慣很差，家裡的蟑螂還疑似變多了，原PO表示，公共區域常發現她自己吃完的宵夜不收，留給原PO媽媽或其他人幫她收拾，說了好幾次還是一陣子又打回原形。

原PO表示，有次幫弟弟女友收拾桌子，並請她幫忙去晾衣服，她卻回：「可是家裡5個人衣服有點多，可以只曬我們那間的嗎？」原PO無奈答應她，卻在回家之後看到衣服全擠在一起，掛在曬衣桿上。原PO問弟弟女友怎麼不用衣架，她卻表示，不知道曬衣服要用衣架，讓原PO非常傻眼。

後來幫她將衣服收進房間時，才發現前幾天洗好的衣服全部被她丟在地板上，這讓原PO納悶：「平常都丟在地上了為什麼要洗」。

許多網友留言表示，「是不是故意裝不會」、「感覺上是弟弟的問題啊！自己女朋友壞習慣自己都不知道？還是弟弟一樣邋遢」、「有夠噁耶，誰家的女兒這麼沒家教⋯」、「請你弟弟溝通，溝通不成就送客」、「我覺得你弟女朋友不收，妳就要追著弟弟處理善後，妳跟媽媽千萬別收拾。」、「最基本的食衣住行都無法自理的人，真是很糟糕，最後同住家人受累，物以類聚，弟弟是否也一樣習慣呢？」

房間 蟑螂

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