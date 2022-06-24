壽司店盤底黏「用過芥末包」 她嚇壞引網回：蠻正常的

日前網友到壽司店用餐，卻發現盤子底下有用過的芥末包，店員幫他收走並送一盤新的壽司，一直到結帳向店員主動提起，對方才回覆是因為盤子疊太緊，導致機器沒洗到，讓她感覺場面尷尬。

網友在「Dcard」發文提到，她去壽司店用餐時，發現軌道送來的壽司盤底下黏著別人使用過的芥末包，讓她擔心並聯想是否盤子可能沒洗過。告知服務生並收走後，對方並沒有做出解釋，而是再送一盤新的壽司過來。

一直到要結帳時，原PO主動向服務生提問，對方才說明可能是因為盤子疊太緊，導致機器沒有洗到，讓她感覺十分尷尬。發文詢問從事相關行業的網友，這麼大的垃圾機器是否真的會洗不乾淨。

許多網友留言回覆：「沒有在這間店上過班。但以前在其他餐飲業工作，盤子都要先經過人工稍微沖洗，才會放進洗碗機」、「蠻正常的，機器一定有洗到上面，下面可能是濕濕的黏住而已！」、「之前在某壽司店打工，洗盤子都是疊一疊進洗盤子用的機器，有時候洗出來上面還有飯粒呢，有過兩次還是在上面」、「壽司店的洗盤機跟一般餐飲不一樣，真的會有可能這個樣子，不過盤子上放是洗得蠻乾淨的（因為盤子下面凹凸不平可能刷子沒刷到）」。