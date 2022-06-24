路上驚見憲兵＋警察護送巨大貨櫃 網猜內容物是這個

好神秘！有網友目擊卡車載送一箱大貨櫃，身旁還有警車、憲兵車協助押送，讓他相當好奇貨櫃內到底載運什麼。不少網友搭上近日熱門的電影，開玩笑留言「一定是恐龍」，也有網友分析，出動憲兵護送的話，很高機率是載運軍火武器。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，他目擊一台卡車載送一箱木質大貨櫃，一路上有保安警車、警車、憲兵車、2名騎機車的警察護送，讓他好奇表示「這卡貨櫃到底裝什麼呀？」

不少網友開玩笑留言「暴龍吧」、「迅猛龍」、「該不會是小藍」、「應該是巨猩喬揚」、「暴龍頭骨」、「這應該是唐老大買去巴西用的保險箱」、「麻醉的暴龍」、「變形金剛」、「行動旅館」。

有網友推測，出動憲兵及警察護送，表示有很高機率是軍用武器，有人留言「出動憲警就是軍火」、「你要知道低檔聯結車，肯定是購買軍火庫的裝甲空機、戰車，警察一定要全程參與護送到組裝廠完」、「警察在代表裡面關於是槍械，超高單價而已」、「有憲警押就可能是高端攻擊型的軍品，以前愛國者飛彈彈頭進來也是憲警來押，算一算也差不多，7月要陸海空聯合軍演」。