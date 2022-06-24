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乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

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沒車位情侶硬擠停車 他暴怒：一車一格很難嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
機車騎士因沒有停車格硬塞停車，引發網友怒火。圖／取自爆料公社
機車騎士因沒有停車格硬塞停車，引發網友怒火。圖／取自爆料公社

台灣機車族人數眾多，在外停車經常一格難求，導致有騎士會在一格停車格內硬塞入兩台甚至以上的機車，有網友抱怨，「看不慣這種自私自利的行為，一車一格很難嗎？」引發不少網友共鳴，不過也有網友無奈表示，在雙北地區停車要「一車一格」真的很困難。

有網友在臉書專頁爆怨公社發文表示，他近日遇到一對情侶，兩人因沒有停車格可停車，因此硬是將機車塞進兩輛機車間的空隙，他抱怨，「雖然搬動的不是我的機車，被擠傷的也不是我的機車，但是我就是看不慣這種自私自利的行為，一車一格很難嗎？」

其他網友則留言「很多人這樣啦！一格當二格用，就連沒停車格了，還硬要停在停車格的後面，讓車子完全沒辦法牽的垃圾一堆！」、「真的很杜蘭這種！之前被移到外面開單過，偏偏自己又沒有拍照」。

還也網友說，「我也超級反感這種行為，曾停在一格停車位，被移出停車格外，或停一格出來後被擠成沙丁魚，牽也牽不出來，後照鏡也歪七扭八，氣死人……」、「我也不爽那種會亂搬人機車的垃圾，但好像也沒辦法反制。之前說黏圖釘是違法，那不知道塗黏鼠板的那種膠有沒有辦法塗在後車架下面，讓他整支手都是黏膠？」

不過也有網友無奈表示「一車一格真的很難！台北市還容易點，新北市真的很難.......我非常認同你的正義感，但我在外面停車也一樣會這樣搬，對不起」、「要看地段了，有些地方要一車一格很困難，喬一下車位已經習以為常了」、「有時候很難，像北車附近格子不多，卻是上班地帶，機車完全就是只能用塞的」。

還有網友表示，「雙北的話就常規操作，中南部就不知了，生態不同」、「在台北，別說一格一台了，根本是爆滿出來的，都有幾台會很艱難的貼在邊緣，能卡進一台是一台」、「台北三格停五台，五格停八台」。

機車族 爆怨公社

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