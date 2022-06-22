優越感爆棚？公務員「講了兩句」 年薪90萬男：被看不起

公務員吹牛賺尊嚴？一名房產業男子出社會五年，自謙是學店畢業，年薪8-90萬元。某次下班，他和兩位大學同屆的公務員朋友小聚，對方表現出莫名的優越感，甚至輕視其他行業，令他相當困惑，公務員們則認為是遇到極端案例。

該房產業男子在「Dcard」工作版發文「公務員到底哪裡來的優越感？」指出，他從國立大學畢業五年，已在房屋市場打滾了四年，這兩年的年薪穩定在8-90萬元之間，明年有望突破年薪100萬目標，話鋒一轉，感嘆「自覺雖然收入不算頂端，但也不致於要被公務員看不起」。

房產業男子下班後與同屆的兩位公務員朋友談天，觀察到一個奇怪現象，對方常表現出鄙視其他行業的用詞，例如：A公務員說「當甲方簽名做老大的感覺真爽，業主都要看我臉色過生活，真不知道其他人為什麼願意在xx公司底下舔老闆的懶趴」；B公務員則說「剛畢業領56K就是爽啊，在座各位誰的起薪比我高？」，一系列的歧視心態，讓他無法理解。

網友紛紛說「基本上只有學店畢業的考上公務員才會有這種優越感」、「我遇到的也差不多欸，甚至連國營企業的都一樣」、「前公務員跳回業界，只能跟你說公務員裡面很多都是一些自以為是普通人」，還有人推測「其實這類人很常見，在職場低聲下氣沒尊嚴，聚會時吹牛來賺尊嚴」。

此文也釣出公務員們澄清「你們遇到的很極端欸」、「反倒跟朋友聚餐是覺得很丟臉」、「我是消防，怎麼跟你相反，身邊朋友賣房賣車年薪都破百」、「沒有吧！我就做得很卑微，現在年輕人比較看不起公務員⋯⋯，只有和長輩聊天會比較被誇而已」。