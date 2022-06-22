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媽媽讓小朋友做家事被酸「真可憐」 網用一句話堵回去

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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一名媽媽因管教小孩方式被朋友批評「小孩很可憐」，心有不甘上《匿名公社》詢問網友意見。她表示，自己要求小孩每天都要分擔家務，同時有一定程度的要求課業，卻不停地被朋友說是「很可憐的小孩、很糟糕的媽媽」，難道這樣真的太過嚴格了嗎？

該媽媽表示，「讓小孩從小就學會做家事，真的是很糟糕的事情嗎？」她說在家中，每個人都需要負責家事，父母也不例外，老大國二生，每天負責洗晚上的碗，十點前要把他該做的事情做完然後上床睡覺，幼兒園的弟妹負責不了什麼，就叫他們做點小事情，比如把玄關的鞋子排好。這樣的要求很過份嗎？

她還說，「當他們忙的時候，我也會把家事接手過去做，不會說課業忙卻還逼他們要花時間做家事，平常他們放學回來都有時間打幾小時傳說，然後沒時間洗個碗，說不過去吧！」難道這樣子，真的是很可憐的孩子！很糟糕的媽媽嗎？「我實在是被講到很懷疑人生！」

課業上也只是要求及格跟有補習的科目分數要漂亮點，也是很過份的要求嗎？朋友說我自己小時候唸的不好，現在憑什麼要求他們的成績，「我也很想啥都不管，但我不希望他們將來過的跟我們一樣辛苦，沒什麼選擇。」

網友們則大多挺這位媽媽「品德修養比成績來得更重要，妳很棒！」「我覺得很好啊！家是大家的，當然家事要分工啊！」「你才是最好的媽媽，因為你讓你的孩子懂得如何在生活中分工合作」。也有很多人認為不管是對是錯，朋友批評的態度就有問題「你可以跟你朋友說我在教小孩，關你屁事」、「你的朋友不夠尊重你，每個人有自己的教養方式而他卻妄加評斷」。

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