男子買早餐誤觸店家地雷 瞬間改稱呼仍被白眼：告示為你做的

如何恰當的稱呼對方，尤其對方又是女性時，真如履薄冰，一不小心就會踩雷。一位網友在家附近早餐店買早餐時就不慎踩到店家的雷，不僅沒人理他還被白眼，直到其他客人提醒，才驚覺說錯話，當時他只心想，希望「早餐裡面沒有奇怪的東西」。

原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，早上去常去的早餐店買餐時，自然的順口點餐說「阿姨，我一樣一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，結果等了半天，老闆娘沒回應，直到其他客人指著門口的布條後，原PO馬上改口說「漂亮的老闆娘，我要一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，老闆娘馬上看了原PO一眼說：「那個布條就是為你做的⋯⋯」。

原來，早餐店老闆娘是位性情中人，之前怕客人亂點餐，直接在門口掛上「荷包蛋只有全熟/半熟，當牛排點幾分熟的，本店一律白眼送客」，誰知當日又在店門口掛上「注意！為維護餐點品質，18↑以上人類請勿叫闆娘：阿姨」，怎知原PO直接犯忌，當下臉上一陣青一陣白的，只希望「早餐裡面沒有奇怪的東西」。

網友看完貼文後，不僅笑翻也紛紛留言回應「我笑的超大聲，不是點餐的關係」、「討厭人家叫阿姨或大姊...以爲聽起來很親切....但真的是沒有」、「重點是在阿姨不在餐點吧」，有網友表示「其實叫老闆或老闆娘或是店員小姐就可以了，遇到女生 統稱美女或小姐不會錯」、「不管是誰我都是直接叫『老闆』，比較不會出問題」，不過有網友覺得「阿姨就是阿姨還怕人家叫」、「我都直接點餐，結完才說謝謝，反正現在都載口罩，誰在乎妳幾歲，在乎的是自己的肚子要填飽」。

有熟知其中原因的網友解釋說「每年這家店會換布條，從19歲開始換直到她退休」。