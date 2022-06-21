嫌台鐵麻煩？台北人不搭火車有三理由 「捷運無腦上車就好」

台北大眾運輸發達，通勤族多半倚靠班次密集、四通八達的捷運和公車，至於火車，似乎就不那麼有存在感。一名家住台北的網友，在生平第一次從台北車站搭區間車後，好奇詢問其他台北人是否跟他一樣平常不搭火車，不只引來諸多共鳴，也可看出台鐵在台北人心中的形象。

一名台北網友在PTT「Gossiping」板發文，說到自己第一次在台北車站搭區間車，也因此赫然發現，原來萬華火車站距離捷運龍山寺站那麼近。並透露直到大學才知道有人是搭火車通勤，對他來說，小時候只有「搭火車就要吃台鐵便當」的印象，因此好奇問道：「台北人是不是平常都不坐火車的？」

對此，不少深有同感的網友出聲附和，「真的，我20歲搬到樹林才知道有區間車」、「我到快30歲才知道萬華有火車站」、「是，會很緊張的訂自強號座位，但其實只搭到桃園」、「只坐過一次，很焦慮怕坐錯」、「一堆台北（人）分不出來南下北上月台」。

而不常搭火車的原因，從推文中大致可分為三種論點。第一種是「不需要」，認為火車是要去外縣市才搭的，「不是不會，是沒必要，尤其是台北」、「直接上捷運或公車還比較快，會搭的都是外縣市通勤的」、「只有去南部才會搭，有捷運公車就夠了」、「沒出過其他縣市的沒坐過也很正常」、「大學的時候聽到同學說，他高中要搭火車上課，我也很驚訝，以為搭火車就是要跨縣市」。

另一種則是指出火車「太難懂」，「台北人第一次坐火車20歲，研究了好久，有夠複雜」、「大學前都看不懂車站的時刻表，好複雜」，一名網友也抱怨搭火車要注意的事情太多，包括常誤點、買票前要研究車種和行車時間、停靠哪些車站，還有往北或往南、海線或山線，還要找到上車的月台，不像捷運「無腦上車即可」。

第三種是不滿意火車的品質，「其實蠻喜歡火車，但以前搭觀光列車商務有點被乘客水準嚇到」、「不覺得火車的絨毛座椅超髒嗎？拿去泡水肯定整鍋變黑的」、「台北火車滿的很噁」。

但也有部分網友指出火車的優點，「明明火車就很好理解，而且南港到台北也比捷運快」、「從台北去松山搭火車真的比較快一點」、「有些地方火車快多了」、「台北市搭火車到樹林比騎車還快」。