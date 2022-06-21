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他車牌莫名被戴口罩遭警開單 傻眼控訴：誰會注意到？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他的機車車牌莫名被戴上口罩，遭警察開罰。圖擷自「爆料公社」
一名網友表示，他的機車車牌莫名被戴上口罩，遭警察開罰。圖擷自「爆料公社」

騎車在外違規時，警察會記下車牌並開立罰單，但日前有一名網友抱怨，他的車牌被掛上口罩，他沒有發現是誰放的，意外被警察開罰單，而且警方詢問他「你自己都沒有發現嗎？」讓他傻眼「有多少人騎機車或開車出門會特別看一下車牌的？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，警察說他車牌上掛著口罩，並開他罰單「安裝器具之方式，使車牌無法辨認」，他傻眼表示「拜託！我今天下班都沒有出門，睡到快上班才準備出門，下班回家確定車牌上面沒有東西，怎麼會突然出現口罩？」他氣憤直呼「我就問，有多少人騎機車或開車出門會特別看一下車牌的？真的太瞎了」。

原PO接著填寫監理站交通違規案件陳述單，指出「機車上莫名被掛上口罩，本人6月19日上午，下班返家確認，車牌上無口罩等遮蔽物，在晚上被3名員警攔下，原因是車牌上有口罩，但口罩非本人掛上」，他詢問網友們「這可以申訴嗎？申訴會過嗎？出門有人最好每次都會檢查車牌啦」。

對此，網友回應「想想有沒有人跟你有仇吧！不然這張罰單你是一定得繳的，除非你能舉證那口罩不是你的！」、「不對呀！你說你確定回家的時候沒有口罩，但你又說誰會去看去注意車牌有沒有被掛東西……那你怎麼確定你回家時後車牌上沒有口罩呢？」、「看看你停車的地方有沒有監視器吧！」、「原來警察會攔耶！常看到熊貓車牌戴口罩都沒事，還以為警察不會抓」、「你可以申訴看看呀！但申訴要舉證，你有證據嗎？」

口罩 罰單

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