起床驚見家中滿地菸頭、房頂燒穿 屋主報警網卻搖頭：別跟他賭

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友起床後發現家中遮光罩被燒出大洞。 圖／翻攝自爆怨公社
網友起床後發現家中遮光罩被燒出大洞。 圖／翻攝自爆怨公社

住家附近最怕遇到惡鄰居，不只影響居住品質，嚴重可能引發意外災難！有民眾大清早起床，發現房內一片狼藉，滿地菸頭，抬頭一看驚見屋頂被燒出一個大洞，疑似樓上鄰居隨意丟棄菸蒂所致，幸好未釀成火災，網友也紛紛譴責：「太危險了！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨家有惡鄰，一大早起床就發現靠門口鞋櫃處散布菸灰和菸蒂，正疑惑垃圾從哪來，抬頭才發現自家採光罩破了大洞，禍首就是這些樓上鄰居扔下來的菸蒂，他怒批：「不是自己家的屋頂就可以這樣亂丟嗎？今天還好沒有燒起來，如果燒起來了怎麼辦？」

從原PO提供的照片可看到採光照上堆滿長短不一的菸蒂，最密集處疑似因有菸蒂未熄，直接燒穿一個大洞，所幸周遭沒有易燃物，否則可能引發更大災難。網友見狀也直呼「好扯」、「太誇張」、「沒水準」、「那煙蒂也太多了吧」，並建議原PO「直接報警縱火」、「這能驗DNA抓人了吧」。

原PO後續表示已報警，也找到亂丟菸蒂的人且對方已承認，但警察詢問他要如何處理時，他考慮自己搬到新住處僅8個月，所以決定再給對方一次機會，但講明若是「再讓我看到一個菸蒂」，就直接提告。

不過原PO寬厚處理卻不被網友看好，認為依照片看到的菸蒂數量，鄰居根本是「慣犯」，不該姑息，「這無法原諒吧」、「你竟然敢用餘生跟他賭下次」、「提告吧，這很嚴重了」、「別輕放他不然下次去陰府的會是你們家人」、「還給一次機會？他菸頭往下丟的時候就沒考慮要給你機會了！那是你命大沒燒起來」、「這個太離譜！樓主給的是生命，不是機會啊」、「太過於縱容是要等到事情沒辦法收拾才來後悔嗎」、「別傻了，你不提告絕對不會改善，那種人臉皮很厚」。

事實上，2019年便發生過類似案例，一名男子在住家陽台抽菸後，隨手將菸蒂往下扔，造成樓下遮陽板起火，最後依涉犯《公共危險罪》起訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 縱火

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