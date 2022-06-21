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男同事交換禮物準備「伴遊」行程引眾怒 苦主：橫豎都是死路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司舉辦交換禮物活動，卻有名男同事準備的禮物竟是「陪你半日遊」行程。示意圖/ingimage
一名網友分享，公司舉辦交換禮物活動，卻有名男同事準備的禮物竟是「陪你半日遊」行程。示意圖/ingimage

公司為了促進同事間的感情，時常會舉辦各種大小活動。有一名網友分享，公司舉辦交換禮物活動，然而卻有名男同事準備的禮物竟是「陪你半日遊」行程，讓他當場傻眼，文章曝光後，引發網友們熱烈討論。

臉書粉專「直男行為研究社」，不時分享「各種直男行為&戀愛中遇到的爛事」，且每篇貼文以「真實發生且獲得投稿授權」為原則發文。近日一名粉絲投稿，投稿者表示公司舉辦交換禮物活動，卻有名男同事提供的禮物竟是與他「半日遊」。

從照片中可見，該名男同事在紙條上寫下，費用一律他負責，並強調價值「一定超過3百元」。使用規則包含:自行找時間約，假日不適用；時間一律中午12點過後，因為早上他要睡覺；行程可以一起討論，但交通工具只有機車；另外，可選晚餐、午餐、下午茶擇一，若要攜伴須提前告知，且費用要自理。

投稿者透露，該部門裡大部分都是女生，當時有人一收到這個禮物，立刻就引起公憤，「兌換等於被迫共同出遊，不兌換等於損失買禮物的500元，橫豎都是死路」。

文章曝光，網友們紛紛砲轟該名男同事的行為，「部門就算是男生也不想收到欸」、「行程是幫我家大掃除或幫我搬家」、「帶他去工地一天給我賺回來」、「想把這張券用500元賣給對方的媽媽、「普信男的自信心如果能秤斤賣的話，500元的量沒有人的家裡放得下」、「字醜到好嚇人，語氣裡姿態卻還蠻高」。

該名男同事在紙條上寫下，費用一律他負責，並強調價值「一定超過3百元」。圖擷自直男行為研究社
該名男同事在紙條上寫下，費用一律他負責，並強調價值「一定超過3百元」。圖擷自直男行為研究社

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