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兩岸開戰必棄金門？ 外派男：台灣人不懂當地人哀傷

聯合新聞網／ 綜合報導
2020年國慶日，金門的主要街道插滿著國旗。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
2020年國慶日，金門的主要街道插滿著國旗。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影

小三通是否要升級？民眾黨主席、台北市長柯文哲主張蓋「金廈大橋」連接金門與廈門，以減少社會成本，還可反攻大陸掀起眾議。一名男子被公司調駐金門2個多月，觀察當地人的政治立場，發現金門親中的主因在於一旦開戰，早已心知肚明極可能遭棄守。

該外派男在PTT以「台灣人不懂金門人的哀傷」為題發文指出，很多人應該都知道，金門人也知道，一旦兩岸開戰，金門是棄守的，對於當地人的政治立場，他直言「當然還是喜歡民主的中華民國，他們也是普通人，也是受中華民國的教育長大的，怎可能會想要投身共產制度？」，並點出問題所在，「他們知道自己會被放棄，所以當然不想打仗，不想打仗又想繼續活在民主制度只有一條路，兩岸和平」。

外派男更為金門人抱不平，「某些台灣人用身在台灣的立場，把這種想法解釋成舔共，抹紅認為說金門人想被統一」，在他看來，當地人只是比台灣人更能體會和平的珍貴。外派男無奈透露，4月初被公司調到金門工作，遭扭曲「搬到」金門，想在我身上貼標籤。

不過，一名網友反駁原PO說詞表示，自己的弟媳就是金門人，娘家除了在廈門買房之外，在疫情前幾乎每年都會去住一段時間。過年期間女方到婆家，偶爾談及政治話題，甚至勸台灣人投降，統一終究是必行之路，且愈快愈好，弟媳還曾嗆「你打的過人家嗎？你知道中共有多強大嗎？」，弟媳一家只想被統一並不追求民主自由，因而讓他怒回原PO「別再說什麼台灣人不懂金門人」。

其他網友紛紛表態「這邊人永遠搞不懂金門人的反共不反中」、「那邊先天地理因素根本不可能守」、「我個人很支持金門直接歸屬中國的」，有人質疑「一個人代表金門人？」、「家中長輩因為823後才遷台的想法就不一樣」；但有人坦言「我在金門當過兵，所認識的金門人，幾乎都是投降主義者」、「我覺得金門人這樣沒啥錯啊，生命要顧」。

金門 PTT 兩岸關係

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