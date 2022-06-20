快訊

恩恩案錄音檔外流！藍批「不講道義」 卓冠廷回擊這麼說

高中老師封街放鞭炮慶祝學生錄取台大 強調願賭服輸

商品拆封驚見壓扁菸盒...網怒轟奧客退貨惡作劇 好市多回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義一名女網友在好市多購入3盒益生菌，打開包裝卻驚見裡面塞了一個被壓扁的菸盒（紅圈處）。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
嘉義一名女網友在好市多購入3盒益生菌，打開包裝卻驚見裡面塞了一個被壓扁的菸盒（紅圈處）。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

嘉義一名女網友上（5）月從好市多購入3盒知名品牌益生菌，但打開其中一盒卻發現裡面竟有壓扁香菸盒，讓她非常傻眼，並將此事PO網分享，網友們看了更是怒轟「奧客」行徑，認為應該是商品被顧客買回後惡作劇再退貨導致。對此，好市多回應商品退貨後不會再重新上架，且架上商品皆有膠膜封裝保護。

這名女網友昨（19）日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，上月21日到好市多購買3盒益生菌，直到最近才拆開第一盒，沒想到打開包裝竟發現裡面有「被壓扁的香菸盒」，她趕緊將其他2盒拆開，幸好沒有再發現異物。

原PO也附上發票證明自己是在嘉義好市多購買，從照片可見她買的是90入的知名益生菌，平均一盒800元。她也透露當初購買時只是隨機從層架上拿了3盒就放進購物車，當時雖然看到包裝有些壓痕，但最外層封膜還在便以為是賣場人員不慎壓到造成的。

貼文曝光後引起許多網友砲轟，「好扯⋯這種品管誰敢吃？」、「根本是太蓄意的人為」、「以後是不是在好市多買東西都要錄影開箱了？」也有人直指好市多退貨機制有問題，「我就覺得無條件退貨根本造就奧客啊！」，但也有人分享退貨經驗，表示好市多員工會檢查顧客退貨商品狀況及保存期限，並封箱準備退回廠商，因此認為原PO發現異物應該是廠商處理造成的問題。

然而，根據《中時新聞網》詢問好市多，針對此事件，業者回應目前僅有網路消息，未再收到任何進一步訊息，並說明退貨商品不會再上架，販售時也皆有膠膜封裝保護完整性。

好市多 Costco 奧客

延伸閱讀

宜蘭阿公開法拉利買蔥 網搶當孫曝驚人真相：不只一台跑車

沒會員卡靠「三個字」順利進入好市多 網炸鍋：太不要臉了

Windows更新先別急！ 官方承認災情「幾乎殃及所有版本」：目前找不出原因

手機觸控壞了只能報廢？內行曝奇招喊「還能用」：剩餘價值大提升

相關新聞

商品拆封驚見壓扁菸盒...網怒轟奧客退貨惡作劇 好市多回應了

嘉義一名女網友上（5）月從好市多購入3盒知名品牌益生菌，但打開其中一盒卻發現裡面竟有壓扁香菸盒，讓她非常傻眼，並將此事PO網分享，網友們看了更是怒轟「奧客」行徑，認為應該是商品被顧客買回後惡作劇再退貨

工程師適合哪種副業？網全指它...驚曝「我神山朋友除了輪班還忙看房」

工程師工作時間長，有的因工作需求還要值輪班，讓不少科技人才直呼吃不消。日前，一名網友就好奇發問，竹科工程師適合培養哪些「副業」？文章一出便吸引許多網友回應，一面倒直指有一項「副業」絕對超適合。

沒會員卡靠「三個字」順利進入好市多 網炸鍋：太不要臉了

美式賣場好市多採取年費會員制，若想入內消費或是閒逛，都需要在入口處向工作人員出示會員卡。日前有一名女網友在臉書上發文，表示自己日前前往好市多消費，卻有一對男女疑似沒有會員卡，便跟在她身後且說了一句「一起的」就順利進去，而貼文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「太不要臉了吧！」

租屋族小心 她遇房東為省電費擅自進房關冷氣

在外租屋需要注意的眉角非常多，房東本人有沒有尊重房客隱私就是其中之一，一名女網友就說，她房東會擅自闖入她房間並關掉電器，不少網友都勸「快逃，真的很恐怖啊！」

漁港「代客料理」驚傳被調包活海鮮 遭控店家喊告：請給證據

不少人都有到漁港吃新鮮海產的經驗，但部分觀光漁港卻出現矇騙消費者的事件發生。日前一名網友在臉書發出貼文，表示自己到碧砂漁港買海鮮，並找代客料理餐廳幫忙烹煮，結果事後卻發現自己買的海鮮被調包，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「必殺漁港！」

養樂多為何只賣小瓶？原因曝光內行揭：它不是飲料

營養午餐常見的養樂多，相信不少大人、小孩都喝過，最早是1935年從日本生產及銷售，直至1962年進軍台灣販售至今。近日有網友好奇「為何養樂多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本喝不夠，引發許多內行人揭祕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。