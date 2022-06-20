商品拆封驚見壓扁菸盒...網怒轟奧客退貨惡作劇 好市多回應了

嘉義一名女網友上（5）月從好市多購入3盒知名品牌益生菌，但打開其中一盒卻發現裡面竟有壓扁香菸盒，讓她非常傻眼，並將此事PO網分享，網友們看了更是怒轟「奧客」行徑，認為應該是商品被顧客買回後惡作劇再退貨導致。對此，好市多回應商品退貨後不會再重新上架，且架上商品皆有膠膜封裝保護。

這名女網友昨（19）日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，上月21日到好市多購買3盒益生菌，直到最近才拆開第一盒，沒想到打開包裝竟發現裡面有「被壓扁的香菸盒」，她趕緊將其他2盒拆開，幸好沒有再發現異物。

原PO也附上發票證明自己是在嘉義好市多購買，從照片可見她買的是90入的知名益生菌，平均一盒800元。她也透露當初購買時只是隨機從層架上拿了3盒就放進購物車，當時雖然看到包裝有些壓痕，但最外層封膜還在便以為是賣場人員不慎壓到造成的。

貼文曝光後引起許多網友砲轟，「好扯⋯這種品管誰敢吃？」、「根本是太蓄意的人為」、「以後是不是在好市多買東西都要錄影開箱了？」也有人直指好市多退貨機制有問題，「我就覺得無條件退貨根本造就奧客啊！」，但也有人分享退貨經驗，表示好市多員工會檢查顧客退貨商品狀況及保存期限，並封箱準備退回廠商，因此認為原PO發現異物應該是廠商處理造成的問題。

然而，根據《中時新聞網》詢問好市多，針對此事件，業者回應目前僅有網路消息，未再收到任何進一步訊息，並說明退貨商品不會再上架，販售時也皆有膠膜封裝保護完整性。