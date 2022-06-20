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租屋族小心 她遇房東為省電費擅自進房關冷氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友說，房東會私自闖入她房間關小夜燈、電風扇、冷氣等電器。示意圖／ingimage
一名女網友說，房東會私自闖入她房間關小夜燈、電風扇、冷氣等電器。示意圖／ingimage

在外租屋需要注意的眉角非常多，房東本人有沒有尊重房客隱私就是其中之一，一名女網友就說，她房東會擅自闖入她房間並關掉電器，不少網友都勸「快逃，真的很恐怖啊！」

原PO在Dcard以「房東有點恐怖怎麼辦」為題分享，她之前的租屋處是一位對她很好的叔叔幫忙找的房子，跟房東同住，但沒簽合約，然後她6月18日自己花錢裝了一台變頻冷氣，房間噸數也是夠的，但裝好冷氣的第二天，房東卻說冷氣不要開太久，還說電表一直跑，每個月超過3000元的話就沒有電費折扣。

她接著說，「重點來了！他私自闖入我的房間關了所有的電器，小夜燈、電風扇、冷氣」，她自己一個人住，也害怕房東沒告知就進房間，這樣該如何自保？「我花錢自己買的冷氣卻告知我叫我不要長時間使用，那請問我買來做什麼？」

原PO的房間位於四樓偏西曬，再加上養了兩隻貓，都熱到跟狗狗一樣吐舌頭哈氣了。「我平日也是需要上班的呀，實在是不太理解房東這樣的作法」，她也表示，一開始沒想那麼多，因為房東開的租金太便宜了，還包水包電，「若是他（房東）因為我裝冷氣後想調漲房租，其實可以直接找我溝通，而不是私自進我房間關我電器」。

網友紛紛留言，「請妳那個叔叔去跟房東談」、「太沒隱私了吧，我覺得真的不妥欸，看要不要協調讓他不能進妳房間之類的」、「沒簽合約一切很難說，先求自保吧，買些防身工具」、「沒簽合約就搬走吧，很恐怖耶」、「我寧願去住能簽約讓自己有保障一點的地方，冷氣錢看看有沒有辦法讓他退妳一半的錢或是不要了，快逃要緊」、「快逃，錢財什麼的還可以再賺，發生什麼事的話就來不及了，他可以直接進入妳房間，真的很恐怖啊！」

房東 Dcard

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