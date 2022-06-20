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養樂多為何只賣小瓶？原因曝光內行揭：它不是飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友好奇「為何養樂多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本喝不夠，引發許多內行人揭祕。圖／聯合報系資料照
近日有網友好奇「為何養樂多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本喝不夠，引發許多內行人揭祕。圖／聯合報系資料照

營養午餐常見的養樂多，相信不少大人、小孩都喝過，最早是1935年從日本生產及銷售，直至1962年進軍台灣販售至今。近日有網友好奇「為何養樂多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本喝不夠，引發許多內行人揭祕。

一名網友在PTT《八卦板》發文，指出養樂多一瓶100ml，「哪個肥宅喝得夠的可以告訴我嗎？」，他疑惑為什麼養樂多公司不出瓶裝600ml，「這樣應該比較多人會買吧，還能密封攜帶，還是這樣會壞？ 」

貼文一出，網友紛紛留言「買一排插吸管喝啊」、「出大罐裝是想體驗喝到吐嗎?」、「太甜了，偏偏小朋友愛喝，小瓶勉強可以讓小朋友喝」。

也有人指出「益生菌的劑量要控制」、「一個人一天不需要那麼多益生菌，多喝也沒幫助，只是增加熱量而已，這又不是飲料」、「那是保健食品，一天一罐剛好，多喝沒效果」、「你一天會吃10顆B群嗎？那不是飲料啦！」、「原來養樂多不是飲料喔，長知識了」。

根據養樂多官網所詳列的販售商品相關問答，養樂多是健康食品，可維持腸道有益菌平衡，不需一次喝很多瓶，成人一天建議飲用一兩瓶即可，兒童則是建議每天一瓶，12個月以下嬰幼兒食用前可先諮詢醫生。

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