快訊

竹東驚傳男遭毆死丟包醫院 2嫌前往橫山分局投案2人在逃

高鐵宜蘭站拍板半年農地喊價飆漲6倍 實價登錄成幫凶？

看電影劃位選哪是最佳視野 內行人提供公式：總排數乘0.7

聯合新聞網／ 綜合報導
看電影時的座位選擇相當重要。 示意圖／ingimage
看電影時的座位選擇相當重要。 示意圖／ingimage

不少人都喜愛看電影，但位置的選擇也很重要，若座位太前面，可能會導致脖子不適，反之則可能會被其他人擋住。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「看電影劃位要劃在哪裡才內行」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的Womentalk板上以「看電影劃位要劃在哪裡才內行？」為題發文，原PO提到現在大多數的影城都有自助買票機，若沒有工讀生幫忙劃位，就只能完全靠自己的判斷，「那麼在一堆座位琳瑯滿目之下，要劃在哪個位置才能讓別人一眼就看出自己是內行人？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「最後一排中間超爽」、「喜歡坐中間兩旁的走道」、「長得矮喜歡坐前面一點」、「不要後排或太隱蔽的，總覺得座位髒髒的」、「去人少的場次類包場隨便坐才是內行」、「我很喜歡坐前面」。

另外，也有網友仔細分析，「13排位置要坐4到6排，8排以內的位置要坐2到3排」、「如果是這十年內新蓋或重新規劃過座位的影廳，大概總排數乘0.7是最佳排數，假設總共10排大約7排前後最佳，但是如果是舊式電影院，一個廳20幾排有7、800個座位的那種就另當別論」、「總排數乘0.3，完全沉浸在大螢幕裡」。

電影 PTT

延伸閱讀

吃到飽先拿什麼菜色最划算 網曝策略：先攻「這款」免排隊

台灣夜市牛排精華曝光 網點名「這黑物」：絕對是好吃的秘密

他曝「中國古地名更改失敗城市」 網笑翻：棗莊王是保健品吧

他分析五點外送員心態問題 籲「觀感」很重要：至少不要歪包

相關新聞

看電影劃位選哪是最佳視野 內行人提供公式：總排數乘0.7

不少人都喜愛看電影，但位置的選擇也很重要，若座位太前面，可能會導致脖子不適，反之則可能會被其他人擋住。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「看電影劃位要劃在哪裡才內行」，而貼文底下也掀起討論。

他好奇小費文化能否讓服務業變更好 網點出關鍵：看進誰口袋

不少歐美國家都有小費文化，尤其在高級餐廳更明顯，給服務生小費可說是必須的事。日前一名網友在網路上發文，質疑「小費文化是不是讓服務業變更好的方式」，而貼文底下也掀起討論。

台灣夜市牛排精華曝光 網點名「這黑物」：絕對是好吃的秘密

台灣夜市的美食選擇相當豐富，其中牛排更受到不少人喜愛，便宜的價格配上道地的口味，每到假日都會吸引許多饕客。日前一名網友在網路上發文，詢問大家夜市牛排的精華究竟是什麼，而貼文底下也掀起討論。

他分析五點外送員心態問題 籲「觀感」很重要：至少不要歪包

不少人都有使用外送平台的經驗，而外送員的素質好壞，也會影響整體的服務感受。日前一名男外送員在網路上發文，分享自己對於這份工作的見解，而貼文底下也掀起討論。

電影票套餐真的比較優惠？她狂被推銷「像凱子」 過來人：快變潛規則

你看電影會搭配餐點套餐嗎？有一名網友分享自己最近去電影院看電影，因為疫情緣故，所以很久沒到電影院了，買票時想額外點一份小爆米花和一杯飲料，但售票員卻一直推套裝組合，並一直強調這是最划算的，原本的方案金額將高許多，原po當下相信他，但還是忍不住疑問「套裝真的是最有利的嗎？」，感覺自己變成凱子，釣出不少過來人說「這快變成看電影的潛規則了」。

他曝「中國古地名更改失敗城市」 網笑翻：棗莊王是保健品吧

中國古代有許多都城，其名字也相當具有特色，但為了各自的城市發展，不少都已經走向改名。一名網友日前在網路上發文，分享中國古地名更改失敗的城市，而貼文底下也掀起討論，不少網友直呼「超難聽！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。