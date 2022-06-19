看電影劃位選哪是最佳視野 內行人提供公式：總排數乘0.7

不少人都喜愛看電影，但位置的選擇也很重要，若座位太前面，可能會導致脖子不適，反之則可能會被其他人擋住。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「看電影劃位要劃在哪裡才內行」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的Womentalk板上以「看電影劃位要劃在哪裡才內行？」為題發文，原PO提到現在大多數的影城都有自助買票機，若沒有工讀生幫忙劃位，就只能完全靠自己的判斷，「那麼在一堆座位琳瑯滿目之下，要劃在哪個位置才能讓別人一眼就看出自己是內行人？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「最後一排中間超爽」、「喜歡坐中間兩旁的走道」、「長得矮喜歡坐前面一點」、「不要後排或太隱蔽的，總覺得座位髒髒的」、「去人少的場次類包場隨便坐才是內行」、「我很喜歡坐前面」。

另外，也有網友仔細分析，「13排位置要坐4到6排，8排以內的位置要坐2到3排」、「如果是這十年內新蓋或重新規劃過座位的影廳，大概總排數乘0.7是最佳排數，假設總共10排大約7排前後最佳，但是如果是舊式電影院，一個廳20幾排有7、800個座位的那種就另當別論」、「總排數乘0.3，完全沉浸在大螢幕裡」。