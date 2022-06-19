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他好奇小費文化能否讓服務業變更好 網點出關鍵：看進誰口袋

聯合新聞網／ 綜合報導
不少歐美國家都存在小費文化。 示意圖／ingimage
不少歐美國家都存在小費文化。 示意圖／ingimage

不少歐美國家都有小費文化，尤其在高級餐廳更明顯，給服務生小費可說是必須的事。日前一名網友在網路上發文，詢問「小費文化是不是讓服務業變更好的方式」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的Gossiping板上以「小費文化是不是讓服務業變更好的方式？」為題發文，原PO透露2016年美國小費勞工估計賺有360億美元，而在部分高檔餐廳的服務生領班，包括小費在內的年收入可以達到15萬美元。

原PO提到「全美約有600萬人以小費維生，包括機場服務員、計程車司機、門房、沙龍員工、餐廳服務生」。而小費最少要給10%，一般行情大約是18到20%，若服務非常好，可以上看25%。

除此之外，原PO表示自己曾經在澳洲、加拿大、美國生活過，不管有無硬性規定，只要在高檔餐廳用餐時，大家都會主動給小費。反之，原PO認為台灣則是服務再好，薪水也是一樣的，而且台灣還有很多抱持「付錢就是老大」心態的顧客。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「不知道大家是否贊同這個文化，讓服務好的人用他們努力的態度多爭取一點收入？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「在台灣小費只會變成慣老闆的零用錢」、「如果會直接進到勞工口袋內的話那我願意給」、「如果那10%是直接給員工就好了」、「說真的直接給服務生我覺得還好，結帳的時候一起付就真的不行」、「台灣我很常給，但都會先問你們小費可以塞口袋還是充公」。

另外，也有網友表示，「美國的小費文化引進到台灣，天天會上演全武行」、「小費文化超蠢」、「美國人自己都很厭倦的規則」、「久了之後會變成你不給小費就是奧客」、「像去泰國玩，小費似乎變成不給不行」。

小費文化 PTT

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