台灣夜市牛排精華曝光 網點名「這黑物」：絕對是好吃的秘密

台灣夜市的美食選擇相當豐富，其中牛排更受到不少人喜愛，便宜的價格配上道地的口味，每到假日都會吸引許多饕客。日前一名網友在網路上發文，詢問大家夜市牛排的精華究竟是什麼，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的Gossiping上以「台灣夜市牛排的精華在哪？」為題發文，原PO透露週五最適合吃夜市牛排，還可以透過半熟蛋的翻面技巧，證明自己是不是夜市達人。

除此之外，原PO分享夜市牛排的精華，有黑麻麻的萬年鐵板、半熟蛋、濃稠醬汁、鐵板麵、沒有玉米和火腿的玉米濃湯，以及喝起來死甜的紅茶。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「哪個才是夜市牛排的精華？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「重組肉」、「紅茶」、「淡到不行的玉米湯跟古早味紅茶」、「半熟蛋跟酥皮濃湯」、「絕對是鐵板」、「牛排跟醬的搭配」、「蛋白和麵黏在鐵板上略焦的部分」、「鐵板，你外帶用餐盒裝是不是沒那麼好吃」、「是懷念的捲捲麵」。

另外，也有網友開玩笑表示，「老闆的拇指插進油麵」、「只沖過一次水的鐵板」、「沒洗乾淨卡垢的鐵板」、「跟老滷一樣，萬年鐵板，稍微泡個水而已」、「鐵板旁邊的垢」、「隨便洗洗的鐵板是好吃的秘密」。