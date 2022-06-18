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他分析五點外送員心態問題 籲「觀感」很重要：至少不要歪包

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為外送員的素質相當重要。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為外送員的素質相當重要。 示意圖／聯合報系資料照片

不少人都有使用外送平台的經驗，而外送員的素質好壞，也會影響整體的服務感受。日前一名男外送員在網路上發文，分享自己對於這份工作的見解，而貼文底下也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard以「我是外送員，我有話想說」為題發文，原PO首先透露自己知道很多人看不起外送員，「就我本人來說，我確實不會讀書、也沒什麼特殊專長、這個行業也沒什麼門檻。我自己都對我自己失望透頂，所以被花費時間心力考上大學的各位看不起，我也覺得合理」。

原PO表示自己踏入外送業已經五年多，而會選擇跑外送是因為父親檢查出肝癌末期轉肺癌，身為家中唯一男性，為了方便照顧父親，也能陪伴父親去做化療和住院，因此才會選擇這份自由度相對高的工作。

原PO接著分享自己對於外送員送上樓的看法，「撇開近期疫情問題部分大樓不開放上樓，過去我們外送一直都是要送上樓的，我可以直接了當的跟你說，你如果連上樓都不想就不要做外送」。原PO也呼籲，若有需要送上樓服務的客人，也要多加注意外送員動向或是提早開門，不然可能會導致外送員浪費時間等待。 

此外，原PO也針對「找錢」提出看法，「消費就是該收多少就收多少，客人說要給你才是你的，哪有自己用這種自以為委婉的方式跟人要小費，你不尷尬客人都尷尬了，好好的外送搞的跟強迫推銷一樣」。

原PO認為「觀感問題」也很重要，不僅外送箱應該乾淨整潔，至少也需要穿著包腳的鞋子，一來是外送途中比較安全，二來是在客人面前的觀感比較好。除此之外，原PO強調在路上的安全也很重要，因為所有路人都是潛在客戶，若不斷闖紅燈又按喇叭，會導致整體外送員被貼上負面標籤，甚至為了求快而壓車超速，都會讓自己陷入危險當中。

另外，原PO提到「店家沒欠你，客人更沒欠你」，他認為不應該因為出餐速度慢，而對店家的同仁大小聲，不僅不會加快出餐速度，還可能導致雙方的不愉快，「要是我是店家我都想故意把你的餐最後出了，是在吼什麼吼啦？客人更不用說，沒他們下單你哪來的錢賺？」

在貼文的最後，原PO無奈寫道，「也許你們有能力有其他選擇，也許你們是兼職打發時間，但是我沒有，不奴我就沒飯吃，而且我覺得用心對待一份工作難道就真的是奴嗎？這個工作沒有老闆，但不代表你不能約束自己去把事情做的更好。」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看到那些歪包、整個包像被卡車碾過一樣的外送員，認真覺得連基本的整齊、整潔都做不好，是要怎麼樣讓人不帶眼光？」、「沒有看不起認真的外送員，但我蠻看不起那些要做不做的外送員」、「之前出餐太慢被一位中年女外送員指著鼻子罵，但我只是個工讀生，餐點不是我在做要我有什麼辦法，結果那一整天都覺得自己超委屈」、「自從被雙黃線迴轉的熊貓撞過之後就一直不是很喜歡外送」。

另外，也有網友給予正面鼓勵，「謝謝你對外送的用心，被你接到單的客人一定很幸運」、「職業不分貴賤，我覺得外送也是一個很好的工作」、「只有自己尊重工作，別人才會尊重你，必須給你一個讚」、「我覺得這是你對工作的態度，而不是奴」、「本來就不該一竿子打翻全部的人，至少我目前遇過的外送員都是很認真人也很好的」。

外送員 Dcard

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