他曝「中國古地名更改失敗城市」 網笑翻：棗莊王是保健品吧
中國古代有許多都城，其名字也相當具有特色，但為了各自的城市發展，不少都已經走向改名。一名網友日前在網路上發文，分享中國古地名更改失敗的城市，而貼文底下也掀起討論，不少網友直呼「超難聽！」
日前一名網友在PTT上以「中國古地名更改失敗的城市」為題發文，原PO首先舉了八個例子，長安改成西安、朝歌改成淇縣、常山改成石家莊、陳倉改成寶雞、瑯琊改成臨沂、廬州改成合肥、蘭陵改成棗莊、金陵改成南京。原PO認為這些中國古城地名原本都古韻十足，相當富有詩情畫意，「改後就一個字，土！」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「石家莊、寶雞最難聽」、「石家莊真的土到爆」、「石家莊、寶雞、駐馬店很爛，其他基本上至少沒比以前差，我的審美來說啦」、「石家莊趙子龍」、「蘭陵王變棗莊王」、「棗莊王感覺像出保健食品的」、「棗莊王一整個很潮」。
另外，針對地名更改的原因，也有網友分享個人見解，「當然要改土一點，這都是歷代統治者為了消除某地的帝王之氣，或是祥瑞之氣而改的」。
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