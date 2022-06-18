同事自認「天選之人」死不戴罩 下場曝光網酸：再無敵星星啊

疫情還沒過去，民眾還是遵守防疫規定，期待結束的那天到來。但近日有一名網友分享自己公司的女同事不斷強調自己是「天選之人」，還說確診只是小感冒，還會得到無敵星星，因此每次口罩都不戴好，讓原po超火大，結果最後真的確診了，也讓公司陷入淪陷危機，「看不慣這麼自私的人」，過來人也大嘆完全能懂，真的沒有無敵星星。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文抱怨，從第一波疫情已經憋到腦部快炸開，公司有一名阿姨同事每次都不戴口罩，強調自己是「天選之人」沒在怕，也認為確診只是小感冒，沒這麼嚴重，確診已經流感化，陳時中都說要與病毒共存，打滿三劑就不用怕，而且染疫過後是無敵星星。

原po表示，每次提醒她口罩戴好，她就會開始耍嘴皮子，一直說自己沒病毒，自己是「天公仔（幸運兒）」，結果現在同事最後果然確診了，如果不是老闆勒令她先回去自主隔離3天，現在公司可能已經淪陷了。

原po說，真的沒看過這樣沒禮貌、沒水準、沒知識、沒常識、沒品、自私、無腦的老阿姨，連快篩都不知道怎麼使用，還要別人幫她，「反正不是自己小孩都沒差，都快60歲了，都不知道自己很可悲嗎？看不慣這麼自私的人」。

網友看完也回應，「遇到這種的真的是超想罵髒話的，自己覺得無所謂不代表別人無所謂啊⋯更何況其他人家裡有嫩嬰或是老人無法打疫苗的呢」、「家裡有小孩的完全能懂！！！確診過還有打了三劑真的沒有無敵星星，真的都自己想死還要拖別人下水欸」、「看到有人說無敵星星就覺得很討厭⋯醫生都說沒有了⋯一直在那無敵星星無敵星星」。