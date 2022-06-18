她確診後「喉嚨多粒紅腫突起」宛如刀割 網苦喊：超像被火燒

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每天的單日本土確診數仍飆破萬例，不少人都不幸在這波病毒中染疫，而喉嚨痛也是大多數確診者的症狀。日前一名女網友在網路上發文，透露自己確診後喉嚨非常痛，連吞口水都像是在地獄，更秀出喉嚨的實拍照，貼文底下吸引不少網友苦喊「我確診喉嚨也是這樣+1」。

日前一名女網友在Dcard以「確診中的可怕喉嚨⋯」為題發文，原PO透露自己確診後喉嚨已經痛四天，吞口水像是吞針，喉嚨宛如被刀割，前面幾天喝水的痛還可以勉強接受，但近幾天喝水或吞口水都像在地獄。

原PO分享確診後的喉嚨狀況。 圖／翻攝自Dcard 原PO表示自己突然想看一下喉嚨的外觀有無異狀，便用手電筒照了一下，「非常恐怖，一粒一粒紅紅腫起來，看起來很嚴重」。從照片中可以發現，原PO的喉嚨呈現不規則的紅腫，一粒一粒類似小水泡的突起物，乍看之下相當驚人。在貼文的最後，原PO無奈寫道，「喉嚨噴劑、喉片都試過了，喉嚨痛就是好不了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我現在第三天也超痛的，而且聲音變得很可怕」、「我的還佈滿一堆血絲，吞口水就是一種酷刑，現在再想等等要怎麼吞藥」、「確診第四天喉嚨像被火燒到一樣，早上起來喝水吞藥都有困難」、「我的喉嚨跟妳一樣腫到不行，一粒一粒紅紅的突起，頂端還有白白的」、「今天早上起床直接沒聲音，我的連舌頭後面也這樣，吞口水都超痛」。

另外，也有網友分享自己的舒緩小撇步，「一定要逼自己喝水」、「準備一些檸檬綠茶或檸檬蜂蜜、維他命C，如果有清冠一號也要喝，這些都要放涼之後再喝」、「我自己是吃任何藥（含普拿疼）都沒什麼效果，但喝椰子水隔天就開始好轉」、「建議吃清冠一號，我只吃一包好了很多，西藥的止痛藥對我來說完全沒有用」、「我三天都吃枇杷膏，會舒服很多」、「噴蜂膠超有用，不然就是喝粥的米湯」。