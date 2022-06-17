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他到火鍋店吃到小強 控店家遭冷回：不然你想怎樣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在火鍋店吃到蟑螂。圖擷自爆料公社二館
網友在火鍋店吃到蟑螂。圖擷自爆料公社二館

吃飯時，大家總不希望不速之客出現在碗盤中。日前網友在「爆料公社二社」貼出照片，分享他在火鍋店用餐時發現鍋內疑似出現蟑螂，更指控店家沒有道歉且態度不佳。

原PO發文控訴在火鍋店用餐到一半，發現鍋內出現疑似蟑螂屍體。他當場挑出並問店家該如何處置。原PO表示，店員僅不耐煩的回應他：「不然你想怎樣？再補你一鍋還是怎樣？」

原PO再詢問店員是否要親自確認，對方卻回覆他：「你說是就是啦！下次來提醒我們再補你一鍋。」讓原PO無奈發文抱怨，他只是想得到一聲道歉，沒有要求任何賠償。

許多網友留言表示，「已經有蟑螂，老實說我不會想再進去吃，他要補我三百鍋我也沒興趣⋯」、「是我，我應該當場吐出來」、「遇到這種事情，店家處理的態度方式，應該是先道歉，後補償，這是感覺的問題啊！」、「跟朋友上個月吃連鎖店火鍋也是，在沙茶醬裡…」。

部分網友要他去衛生局檢舉，「我覺得如果真的那種態度，直接找衛生局檢舉會比較好。（尤其最好當下當著他的面打電話～不過現在建議太遲了。但你目前有圖片作證，事後再請衛生局去找他們聊聊，順利的話罰他們個幾萬塊也爽！）」、「檢舉下去就好」。

爆料公社 食安

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