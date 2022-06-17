快訊

新竹縱火案凶嫌妹男友首現身靈堂 與家屬談話後中午前離去

王令麟勢力進入大同董事會？哈佛女主播取代物流大老

亞馬遜雨林殺人事件：記者喪命的巴西部落衝突？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他確診家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

聯合新聞網／ 綜合報導
網友確診後，姐姐三餐都只送豆腐、蛋清和白飯。圖擷自Dcard
網友確診後，姐姐三餐都只送豆腐、蛋清和白飯。圖擷自Dcard

現在許多確診者選擇居家隔離，不僅省錢，家人也好就近照顧。日前一位網友在「Dcard發文提到，日前他確診後，姊姊卻聽信他人說法，只給他吃豆腐、白飯和蛋清，讓他苦不堪言。

日前網友發文分享，他在確診後，家裡姐姐聽了別人的說法，只讓原PO吃豆腐、白飯和蛋清，一開始連鹽都不加，認為這樣吃比較不會有後遺症。原PO分享，這樣的菜色他已經吃了第二天，發文直呼：「三餐都這麼糟，沒啥吃的身體快不行了，有啥理由可以跟家裡抗戰的」。

許多人留言替他抱不平，「這樣有免疫力才有鬼，叫外送請你姊放你門口」、「太瞎了吧= =腸胃炎的都沒吃這麼清淡。都染疫了更要補充營養啊，姐姐還好嗎」、「你和你姐感情是不是不好…怎麼有一種被軟禁的感覺」、「天啊…比監獄伙食還差」。

居家隔離 Dcard

延伸閱讀

調查顯示年過50更性感自信 美魔女驕傲：猜不出我年齡

他怨求職者這要求「大頭症」 眾人反批雇主是慣老闆

以色列神秘多門古墓驚見詛咒石碑 血紅字跡要所有人不准進入

他貼出32年前小學學雜費收據 金額不到700元嘆「回不去了」

相關新聞

花1.6萬包民宿還要掃地 退房挨罵「沒刷烤肉網」竟被多收錢

出門遊玩就是希望放鬆心情，暫時遠離日常生活瑣事，有網友近日到宜蘭五結旅遊，一行人選擇1.6萬的包棟民宿入住，想不到「住房管家」卻要求他們自行清掃房間，還指責他們「沒刷烤肉架」，所以要多收500元，讓他傻眼狂勸「小心出門玩變清潔工」。

他確診家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

現在許多確診者選擇居家隔離，不僅省錢，家人也好就近照顧。日前一位網友在「Dcard」發文提到，日前他確診後，姊姊卻聽信他人說法，只給他吃豆腐、白飯和蛋清，讓他苦不堪言。

她逮到北車偷拍色狼 男子被抓「手機滿滿偷拍裙底照」

偷拍他人可能觸犯法律，一名女網友近日在台北地下街遇到偷拍色狼，因有路人的協助順利逮人，一看發現該男手機內都是偷拍女性裙底的照片，甚至試圖逃跑還急著刪照片。不過她對於是否提告相當猶豫，對此，許多網友都建議她「告下去」，直言「年輕不是藉口」。

待業零存款！母勸做超商或保全 科大男嫌「很丟臉」網反曝驚人收入

受到新冠疫情的影響，各行各業都遭受衝擊，不少人找工作也頻頻碰壁。對此，就有一名男網友PO文表示，自己的哥哥已經待業1年了，也沒什麼存款，媽媽叫他暫時...

哪個方向都不對…牙刷包裝超難拆？資深牙助「一撇步」壓了秒開

市售商品百百種，但許多包裝卻讓主婦們一個頭兩個大，其中又以雞蛋、豆腐的包裝最令婆媽們頭痛。近日，一名網友再公布另一項「包裝殺手」，崩潰直呼「為何牙刷都設計的這麼難開？」，從照片可見每支牙刷都被開得「咪咪貓貓」，照片也引來網友共鳴，資深牙助隨即跳出來分享，只要「一個撇步...

1歲孫愛尖叫！婆怪罪媳懷孕去看五月天演唱會 網笑：阿信出來道歉

有位媽媽在臉書靠北婆婆2.0發文，說1歲兒子最近很愛尖叫，而婆婆竟把責任推到媳婦身上，說一定是「小孩還在媽媽肚子裡時，媽媽去看五月天演唱會尖叫，所以小孩才這麼愛尖叫」，媳婦超傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。