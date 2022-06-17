他確診家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

現在許多確診者選擇居家隔離，不僅省錢，家人也好就近照顧。日前一位網友在「Dcard」發文提到，日前他確診後，姊姊卻聽信他人說法，只給他吃豆腐、白飯和蛋清，讓他苦不堪言。

日前網友發文分享，他在確診後，家裡姐姐聽了別人的說法，只讓原PO吃豆腐、白飯和蛋清，一開始連鹽都不加，認為這樣吃比較不會有後遺症。原PO分享，這樣的菜色他已經吃了第二天，發文直呼：「三餐都這麼糟，沒啥吃的身體快不行了，有啥理由可以跟家裡抗戰的」。

許多人留言替他抱不平，「這樣有免疫力才有鬼，叫外送請你姊放你門口」、「太瞎了吧= =腸胃炎的都沒吃這麼清淡。都染疫了更要補充營養啊，姐姐還好嗎」、「你和你姐感情是不是不好…怎麼有一種被軟禁的感覺」、「天啊…比監獄伙食還差」。