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花1.6萬包民宿還要掃地 退房挨罵「沒刷烤肉網」竟被多收錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友出遊包棟民宿，竟被房東責罵沒刷烤肉網而多收費。本報資料照片。
網友出遊包棟民宿，竟被房東責罵沒刷烤肉網而多收費。本報資料照片。

出門遊玩就是希望放鬆心情，暫時遠離日常生活瑣事，有網友近日到宜蘭五結旅遊，一行人選擇1.6萬的包棟民宿入住，想不到「住房管家」卻要求他們自行清掃房間，還指責他們「沒刷烤肉架」，所以要多收500元，讓他傻眼狂勸「小心出門玩變清潔工」。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他近日與朋友到宜蘭五結旅遊兩天一夜，一行人選擇1.6萬的包棟民宿入住，住房管家卻要求他們必須自行清理房間，因此大家早上8點就起床整理，包括垃圾分類、洗碗筷、清掃烤肉場地、刷洗烤肉網、倒掉烤肉架的灰燼等。

然而退房時管家來「檢查」，還責怪他們「沒刷烤肉架」得再繳500元，不只如此，民宿內的卡拉OK原訂22時結束，但當日他們唱到21時30分時就突然被關機，房主僅說了句抱歉，退房時拿了一包零食當做賠罪。

該網友表示，這間民宿2月才新開幕，雖然1.6萬不是非常貴，但也不算便宜，無法理解房主為何不多加清潔費，卻是命令房客自行清理，直呼「希望大家小心選擇宜蘭包棟，否則出門玩變清潔工」。

其他網友也傻眼留言「為什麼要自己打掃」、「笑死，花1萬多住一天，還要幫忙刷民宿的烤肉網」、「包棟1萬6還要我善後清潔我一開始就不會租了」、「出去玩還要打掃乾淨讓管家檢查的話，那乾脆在家裡就好了，還能睡到自然醒」、「要不要幫他打掃、換床單、拖地，直接讓下一個客人進去住啊」。

烤肉 民宿 爆怨公社 宜蘭

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